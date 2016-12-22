Лучшие народные любительские коллективы области выступили на гала-концерте «Во славу земли рязанской» на сцене ДК молодежи

Концерт был посвящен 75-летию основания областного научно-методического центра народного творчества

В области действует 172 народных любительских коллектива – музыкальные, вокальные, хореографические, театральные, фольклорные, кино- и вдиеообъединения… Все они стараются сохранить народную память.

– Приходит время, когда каждый из нас задается вопросом: кто мы и откуда? Точнее, глубже, эмоциональнее, чем рассказывают об этом творческие коллективы области, на него, пожалуй, и не ответишь. Эти люди хранят по зову сердца русские культурные традиции, и мы выражаем им признательность за эту ответственную миссию, – сказал министр культуры и туризма области Виталий Попов, поздравляя ОНМЦ с знаменательной датой. Приветственный адрес от секретаря партии «Единая Россия» А.В. Фомина торжественно передала директору центра народного творчества Елене Шаповской руководитель общественной приемной Д.А. Медведева Татьяна Панфилова.

Наградами были отмечены лучшие информационные партнеры центра, среди них – газета «Рязанские ведомости».