В Рязани чествовали добровольных пожарных

В Доме общественных организаций лучшим представителям ВДПО (Всероссийского добровольного пожарного общества) были вручены грамоты и ценные подарки

Мероприятие было приурочено к Международному дню добровольца. В торжестве, помимо официальных лиц от правительства Рязанской области, администрации города Рязани и Главного управления МЧС по Рязанской области, приняли участие учащиеся кадетских классов школ №31 и №47, Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова.

Выступающие, поздравляя добровольных пожарных, подчеркивали значимость их деятельности. С начала 2016 года добровольцы самостоятельно потушили 4 пожара и 70 загораний, оказывали помощь огнеборцам в ликвидации 172 пожаров, спасли 1 человека. На сегодняшний день в Рязанской области действуют 290 общественных объединений пожарной охраны, в которые входят 627 подразделений добровольной пожарной охраны численностью 9980 человек.