Ночью в Рязани будут чистить автодороги

Как сообщает сайт администрации города, в работе будет задействовано более 60 единиц спецтехники и привлечены порядка 80 сотрудников дирекции благоустройства города.

Сегодня с 16.00 начали работать 23 пескоразбрасывателя. В первую очередь они обработают улицы, на которых организовано движение общественного городского транспорта, после чего техника будет направлена на второстепенные улицы.

С 22.00 начнут уборку 2 снегопогрузчика, 18 самосвалов, 6 фронтальных погрузчиков, 3 минипогрузчика и 9 единиц тракторов. Работы продлятся до утра 6 декабря, когда начнется интенсивное движение автотранспорта.