За выходные в Рязанской области выявили 7 игорных заведений

Как сообщает сайт УМВД России по области, в выходные в Рязани и Скопине выявили 7 заведений, где было установлено компьютерное оборудование для организации азартных игр.

В Рязани заведения, в работе которых были выявлены признаки организации азартных игр, располагались на улицах Зубковой, Интернациональная, Новоселов и Большая, на Куйбышевском шоссе и в Торговом городке.

В Скопине полицейские пресекли деятельность игорного заведения на улице Красная площадь. Игровое оборудование изъяли.

Проводится проверка.