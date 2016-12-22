Шиловская детская школа искусств Рязанской области подарила зрителям «Библиофилармонии» удивительный концерт

В проекте Рязанской областной библиотеки «Библиофилармония» выступали артисты из Шиловской детской школы искусств. И педагоги, и ученики показали, по мнению организаторов проекта и зрителей, завидный исполнительский уровень. Чтобы его оценить, не нужно было знатоков-эрудитов. Достаточно того позитива, окрыленного чувства, которое осталось у зрителей после удачного концерта.

В библиотеке на концерте «Рады познакомиться!» выступали пианисты, баянисты, аккордеонисты. Духовой квартет вдохновил зал «Песней гардемаринов» и «Севастопольским вальсом». У квартета свой наставник, известный в регионе музыкальный педагог Михаил Нездвецкий. Михаил Викторович и сам выступал в финале программы, исполнив «Вишневый сад» И. Лурье.

Юные голоса пели о России, пели о сыновней любви и, между прочим, о девичьей красоте и легком, просторном настроении души. В таком настроении воспитанник ДШИ Витя Чижин исполнил русскую народную песенку «Над полями, да над чистыми», радуя и уместным артистизмом, и особым качеством вокала.

А еще в Шиловской школе искусств есть отделение искусства театра, поэтому музыкальные номера перемежались декламацией стихов, а также отрывком из спектакля «Мы разные». Герои продемонстрированной сцены в простом разговоре вдруг отдалились друг от друга, почувствовав, что любят совсем не одно и то же; ощутив, что есть пластиковые цветы – даром похожие на живые... Одна из юных актрис, Настя Ярошик, в этот день была и ведущей концерта (вела его вместе с однокашником Никитой Герасиным).

По словам исполняющей обязанности директора ДШИ Загират Ахмедовны Лариной, программа в проекте «Библиофилармония» была эксклюзивной. Да и любое выступление шиловского коллектива не похоже на предыдущие: всегда создается что-то новое, есть неповторимые «изюминки». Ларина подтвердила, что равнодушных среди выступающих нет, а есть активные, яркие, «горящие». Библиотека рада вновь и вновь принимать замечательных гостей из Шилова; в свою очередь, руководство Шиловской детской школы искусств выразило желание и готовность в будущем украсить праздники и специальные мероприятия РОДБ.