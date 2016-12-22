В Рязани наградили лучших волонтеров

Тожественное подведение итогов областного конкурса добровольцев «Марафон добрых дел» состоялось в Международный день волонтера в Рязанском театре кукол

В этом году для участия в конкурсе было подано 60 заявок из всех 29 муниципальных образований региона, девять организаций высшего и среднего профессионального образования и шесть общественных организаций в семи номинациях.

Собравшихся приветствовали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр социальной защиты населения региона Денис Боков, заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений региона Владимир Коробкин и заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Симаков. Они вручили самым активным добровольцам и организаторам волонтерской деятельности награды и подарки.

– Все вместе вы делаете очень важное и нужное дело для Рязанской области, для страны в целом, – отметила Елена Ивановна. – Благодарю вас за вашу позицию, за умение слышать других, за совместное желание делать добрые и полезные дела. Вера, любовь, добродетель и победа – это мощь любого человека.

В итоге победителями в номинации «Доброволец года» стали студентка Рязанского государственного радиотехнического университета София Орлова и ученица школы №2 г. Рязани Ольга Завьялова. В номинация «Лучший волонтерский отряд» отмечены волонтерский отряд «БЭСТ» (Рязанская региональная детская общественная организация «Лист», Рязанский район), волонтерский отряд «Портаж» (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина), волонтерский отряд «Дрозд» (Кадомская средняя школа). В номинация «Муниципальный орган исполнительной власти – лучший организатор добровольческого движения» лучшими стали ведущий специалист по молодежной политике отдела образования администрации Кадомского района Татьяна Хомягина, ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Скопинского района Юлия Лихачева, начальник сектора молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодёжной политики г. Сасово Галина Вавилкина. За организацию добровольческой деятельности наградили педагога-организатора Гусевская школы Касимовского района Марину Пристромскую, педагога Михайловской школа №2 Ольгу Ракову, а также исполняющего обязанности председателя Молодежной администрации Рязанского района Михаила Чикунова. В номинации «Корпоративное добровольчество» отмечен Торговый Центр «Selgros Cash&Carry». За «Добровольческий поступок» заслуженную награду получили начальник Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний Александр Крымов, студент Рязанского педагогического колледжа в г. Касимове Артем Назьмов и Елизавета Баринова (г. Рязань). Лучшим оператором пункта добровольчества стали ведущий специалист управления по молодежной политике и спорту администрации г. Касимов Людмила Морозова и руководитель пункта добровольчества «Центр развития добровольчества города Рязани» Екатерина Кондратьева.