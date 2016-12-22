Вспомним всех поименно

В библиотеке имени Горького состоялась патриотическая акция, посвященная Дню Неизвестного солдата

3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Решение об учреждении Дня Неизвест­ного солдата было принято Госдумой в октябре 2014 года.

В канун памятной даты в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького встретились поисковики, волонтеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители военного комиссариата – все, кто участвовал в поиске без вести пропавших на фронтах войны бойцов.

– В 2013 году мы создали региональное отделение общероссийской общественной организации «Поисковое движение России», и на сегодняшний день в нем уже действуют 9 поисковых отрядов – школьники, студенты, рабочие промышленных предприятий, – говорит лидер рязанских поисковиков Николай Стрелков. – Мы ежегодно участвуем в «Вахте Памяти», отыскивая без вести пропавших бойцов. Шестерым вернули имена, а останки перезахоронили на родине красноармейцев с приглашением родственников. Кроме того, проводим Уроки мужества в школах и занимаемся реконструкцией сражений Великой Отечественной войны.

Поисковые клубы «Ока», «Долг» Рязанского медицинского университета и «Поиск» Академии ФСИН России организовали в фойе библиотеки выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны, найденных во время археологических экспедиций на «Вахте Памяти» в Смоленской, Орловской, Ленинградской, Тульской, Новгородской и Тверской областях.

О своем четвертьвековом поиске собравшимся рассказала руководитель рабочей группы по изданию «Книги Памяти» Рязанской области Ильда Николаевна Антошина. Ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Алексеевич Черничкин поблагодарил молодежь за то, что занимаются таким важным и полезным делом, как поиск без вести пропавших защитников Родины.

– Подключились к поиску без вести пропавших и наши ребята из детской областной общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы №47 г. Рязани, – говорит руководитель организации Елена Енякина. – Наши воспитанники вели поиск родственнииков солдат, погибших в концлагере в Нюрнберге, и родных одного из двух рязанцев, захороненных там, уже нашли.

Представители военного комиссариата Рязанской области и члены «Поискового движения России» вручили родственникам старшего сержанта Алексея Саврасова удостоверение о награждении его орденом Отечественной войны первой степени за проявленные мужество и героизм. Ордена сейчас родственникам не вручаются, поэтому копию ордена получила дочь Алексея Ивановича – Галина Алексеевна Алтуфьева.

В честь Дня Неизвестного солдата от площади Победы в Рязани до Мемориала Скорбященского кладбища поисковики организовали автопробег раритетных автомобилей и провели там митинг памяти погибших в годы войны.