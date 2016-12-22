Лучшие из лучших

В Рязанском театре драмы выбрали «Мисс Студенчество». «Мисс Студенчество» – это соревнование красоты, творческих способностей и интеллекта между лучшими студентками вузов Рязани

Титул «Мисс» достался студентке Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Веронике Ипатьевой. «Вице-мисс Студенчество» стала представительница Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова Евгения Егорова.

В этот день театр драмы был необычен: слышалась классическая музыка в исполнении саксофона и скрипки. Второй этаж стал поистине «домом красоты», здесь расположились интерактивные площадки, где зрителям делали прически и макияж, а также радовали их взор нежнейшими цветочными композициями.

Гости с плакатами и букетами цветов томятся в ожидании, ждут, когда же откроются двери в зал. И вот уже все занимают свои места согласно купленным билетам. На сцене появляется ведущий. Он называет тех, кто будет оценивать девушек: председатель совета регионального отделения Российского Союза молодежи Никита Кузьмин, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Симаков, президент фонда содействия региону «Достояние» Игорь Павлов, участник проекта «Танцы» Максим Павлов и «Мисс Студенчество-2015» Дарья Мартынова.

Первый конкурс – «Театральное дефиле». Девушки представляли театры различных стран. Каждая выходила на сцену в соответствующем наряде и в сопровождении двух артистов.

Самый сложный этап – «Мой герой». Здесь было предложено рассказать о герое классического произведения, который, по мнению девушек, похож на них какими-либо чертами характера. Маша Миронова, профессор Преображенский, Наташа Ростова, Анна Каренина, Ирина Прозорова, Ольга Ильинская, Маргарита, граф Ростов, Лука – все эти персонажи оказались по душе нашим «Мисс». Своей историей зрителей поразила Марина Пономорева, студентка РГУ им С.А. Есенина, ее героиней явилась знаменитая Маргарита из романа Булгакова «Мастер и Маргарита»:

– Моя судьба зависит только от меня. В 13 лет я попала в страшную аварию, меня сбил автомобиль. Врачи говорили, что я никогда не смогу полноценно ходить, хромота – тот страшный диагноз, который ставили мне. Я не привыкла сдаваться, победила болезнь и сегодня я буду для вас танцевать.

Самым любимым конкурсом среди зрителей стал «Средний бал зачетки». Отметки колебались от 4,2 до 5. Оценки «отлично» получили студентка РГРТУ Татьяна Пюрова, студентка Рязанского ГМУ Евгения Егорова и студентка РГАТУ Елена Власова.

На этапе «Творческий конкурс» девушки проявили все свои таланты. Выступление Алины Гусмановой, студентки Московского университета им. Витте, стало самым необычным, девушка выступила в жанре воздушной гимнастики. Студентка политехнического университета Вероника Ипатьева продемонстрировала балетный номер. Анна Протопопова из института культуры для творческого номера выбрала тему «Я птицей хотела бы стать». Студентка РГУ им. С.А. Есенина Марина Пономорева выступила с танцем. Ярким стало выступление студентки университета МВД Людмилы Шанцевой. Она броском через бедро заставила мужчин лежать у ног. Танцевальный микс продемонстрировала студентка РГРТУ Татьяна Пюрова, девушка окунулась в сказочный мир. А Елена Власова, студентка РГАТУ, исполнила песню «Я женщина, а значит, я всесильна». Анастасия Лунева, студентка АПУ ФСИН, показала народный танец.

Конкурсную программу завершило дефиле в исторических костюмах.

Милена Лаврухина