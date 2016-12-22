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06.12.2016
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№227 (5268) |
Четвёртая полоса
Общество
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Праздник открытых сердец

Автор фото: Елена Серебрякова | Праздник открытых сердец
Фото автора.

В одном из торговых центров города состоялся День доброты и милосердия, в котором приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители.

Организаторами праздника выступили сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Рязани.

– Мы рады, что вы нашли возможность прийти на Праздник открытых сердец, – обратилась к родителям и детям директор комплексного центра социального обслуживания населения Рязани Ольга Постникова. – Я сама мама троих детей и знаю, сколько внимания они требуют. А если ребенок особенный, то вся жизнь подчинена особым правилам. Наш праздник показывает, что у всех должны быть равные возможности, и каждая личность индивидуальна. Пусть будет больше улыбок и радости!

Для юных гостей праздника работали различные развлекательные площадки: мастер-классы по изготовлению закладок для книг, игрушек из воздушных шаров, станция с аквагримом и сладкий стол. Аниматоры комплексного центра провели для детей активные игры и викторины, связанные с изучением мира животных. Завершился праздник просмотром мультфильма.

– Мы с дочкой Евой всегда принимаем участие в таких мероприятиях, – рассказывает Валентина Шишкина. – В прошлом году ее заинтересовала площадка с аквагримом, а в этом она захотела поучиться рукоделию. Для детей это познавательно и весело, а для родителей – возможность немного отдохнуть от забот. Теперь с нетерпением ждем Нового года и готовимся к елке.

Статья опубликована в номере 227 (5268) от 06 декабря 2016 года
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