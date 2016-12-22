Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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06.12.2016
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№227 (5268) |
Третья полоса
Общество
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По следам Циолковских

Какие места в Рязани связаны с именами наших великих земляков, с замечательными событиями? Как обеспечить их сохранность? Как популяризовать наши исторические культурные ценности? Ответы на эти вопросы дадут специалисты и общественность
Автор фото: Александр Королев | По следам Циолковских
Фото: Александр Королев.

Состоялось первое заседание комиссии при правительстве Рязанской области по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, созданной по распоряжению губернатора. Заседание, которое прошло в главном архивном управлении области, провел вице-губернатор Сергей Филимонов. В работе комиссии приняли участие представители Общественной палаты региона, общественных организаций, средств массовой информации.

– Речь о необходимости такой комиссии шла на заседаниях рабочей группы по созданию охранных зон. Так как комиссии предстоит заниматься широким спектром вопросов, связанных не только с объектами недвижимости, принято решение включить в ее состав представителей общественности, учреждений культуры, государственной инспекции по охране культурного наследия, – пояснил Сергей Филимонов.

Первое заседание комиссии было посвящено обсуждению судьбы дома №40 по улице Вознесенской областного центра. Следует отметить, что рассматриваемый дом никогда не был объектом культурного наследия – ни в советские годы, ни в новейшее время. Этот дом в 2012 году был включен в программу расселения ветхого и аварийного фонда, расселен и в соответствии с нормативной базой должен быть снесен. Администрация областного центра объявила торги на проведение работ. После 22 ноября с. г., когда в государственную инспекцию по охране культурного наследия поступили заявления от трех рязанцев с просьбой включить дом №40 по улице Вознесенской в перечень выявленных объектов культурного наследия, инспекция направила в администрацию Рязани письмо, в котором предписала приостановить все работы, связанные с этим домом.

– Наша задача – внимательно изучить все вопросы, в частности, рассмотреть документальное подтверждение тому, что дом №40 на улице Вознесенской связан с именем Константина Эдуардовича Циолковского, – подчеркнул вице-губернатор Сергей Филимонов. – Хотелось бы услышать мнение ученых, краеведов, общественных деятелей. Мы должны собрать всю документацию, подтверждающую или отрицающую такую связь, и после этого сделать вывод комиссии, который будет рассмотрен научно-методическим советом при госинспекции по охране культурного наследия.

200 баллов наследия

Руководитель государственной инспекции по охране культурного наследия по Рязанской области Олег Василькин поясняет, на каких основаниях присваивается статус объекта культурного наследия, какими документами регламентируется этот процесс. Дело это весьма непростое, и с кондачка заключения не даются. Для придания объекту статуса памятника необходимо провести ряд процедур. Инспекция изучает фотографии объекта, архивные справки и прочие документы, которые предоставляет заявитель. Эта процедура может занять до 90 рабочий дней.

– В течение этого времени мы проверяем изложенные в заявлении факты и после этого выносим заявление на рассмотрение научного совета при инспекции – консультативно-совещательного органа, в который входят архитекторы, реставраторы, общественники и другие люди, обладающие необходимыми знаниями в области сохранения объектов культурного наследия, – рассказывает Олег Василькин о процедуре.

По словам руководителя инспекции, постановлением правительства области установлены 18 критериев оценки потенциальных объектов культурного наследия по пяти направлениям, в том числе ценности с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, науки и техники. Для каждого из этих критериев предусмотрены баллы. Если объект набирает 200 и более баллов, он признается выявленным, и совет рекомендует инспекции наделить его статусом историко-культурного наследия.

– Выявленный объект – еще не памятник, для присвоения статуса должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза, ее подписывает аттестованный эксперт, который несет полную ответственность за изложенное в документе. И уже по ее результатам ценность объекта либо подтверждается, либо опровергается, акт экспертизы – основание для включения объекта в Единый государственный реестр, – акцентировал внимание собравшихся Олег Василькин.

Инспекция в настоящее время работает над установлением факта проживания Константина Циолковского в доме №40 по улице Вознесенской.

– Мы должны быть уверены в том, что именно по этому адресу, именно в этом доме, а не в соседнем или просто на данном земельном участке, проживал Константин Эдуардович, – отметил руководитель инспекции.

Дом с флигелями

Что показали результаты первичного исследования архивных документов? Начальник Главного архивного управления области Александра Перехватова сообщила, что рабочая группа по изучению архивных документов, связанных с домом № 40 по Вознесенской, была создана 28 ноября с. г. по поручению губернатора Олега Ковалева. В нее вошли четыре архивиста: председатель группы Александра Перехватова, директор областного архива Татьяна Синельникова, ее заместитель Нина Пономаренко и заместитель начальника отдела управления Елена Васина.

– Мы просмотрели фонды Рязанской городской Думы за 1853 год, Рязанской городской управы за 1881–1903 годы, Рязанской губернской квартирной комиссии за 1865 год, Рязанского городского поквартирного налогового присутствия за 1908–1909 годы, рязанского горисполкома за 1926 год, отдела коммунального хозяйства рязанского губисполкома за 1928 год, рязанского городского бюро технической инвентаризации за 1922 год, а затем все документы по БТИ, касающиеся этой территории, с 1920-х годов по настоящее время, а также газеты «Приокская правда» – 1967,1977–1982 годов. Дополнительно были использованы материалы из Российской академии наук – фрагмент автобиографии Константина Эдуардовича Циолковского «Фатум. Судьба. Рок», кроме того, работу «Циолковский» Михаила Арлазорова, – обозначила объем выполненной работы Александра Перехватова.

По итогам проведенного исследования архивисты составили справку об усадьбе Александра Ивановича Калемина в Рязани. В именных списках владельцев недвижимого имущества на 1853 год значится дом №161, владел которым коллежский асессор Александр Калемин. Его усадьба состояла из дома и двух флигелей. Чертежа дома и флигелей в документах не значится.

– Дом и флигели располагались примерно на том месте, где сегодня находится дом 40 по улице Вознесенской, – пояснила Александра Перехватова.

Далее, на улице Абрамовской (сегодня Щедрина), находился дом №180, который также числился в именных списках за Калеминым и обозначался как дом и два флигеля. Чертежа также нет. Следующие материалы, на которые опирались архивисты, относятся к 1881 году. В оценочном листе квартала №62 от 1881 года относительно дома №161 значатся уже три усадьбы – территория Калемина была поделена на несколько усадеб. Одна из них, №11, имела двухэтажный деревянный дом с антресолями, каменный флигель на улице и флигель во дворе.

– Эта информация подтверждена документально, – заверила Александра Перехватова.

Что касается дома №180 по улице Абрамовской, то он к 1881 году в оценочном листе значится как дом №11/07 и состоит из деревянного дома в пять комнат с антресолями в три комнаты, деревянной кухни, «при ней одна жилая комната».

– На перекрестке Вознесенской и Абрамовской стоял дом, который в 1881 году назывался «усадьба №10, №11/08», но мы знаем, что ранее, в 1853 году, это строение относилось к дому за номером 161, – поясняет руководитель управления.

В части плана 1909 года на участке, ограниченном улицей Вознесенской от пересечения слева направо с улицей Садовой до пересечения с улицей Абрамовской, находились канцелярия Нежинского полка, училище и две усадьбы – 11/09 и 11/08. Что в них входило, на плане не указано.

– Исходя из тех документов, тех фондов, которыми мы располагаем, мы не можем на сегодня сказать, какой из домов был тем, о котором идет речь сегодня, то есть домом №40 по улице Вознесенской, – подытожила первые шаги работы Александра Перехватова.

Комиссия приняла решение о продолжении работы по установлению связи великого земляка с домом №40 по улице Вознесенской. Как отметили ее участники, будет расширена зона поиска, привлечены дополнительные эксперты.

Статья опубликована в номере 227 (5268) от 06 декабря 2016 года
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