Продуманное. Недорогое. Наше

Молодежь области представила лучшие научно-технические проекты

В актовом зале Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета шумно и многолюдно. Вуз стал второй площадкой областного конкурса научно-технического творчества молодежи «Рязанские Кулибины».

На столе, за которым сидят педагоги и ученики Касимовского техникума водного транспорта, красуется нечто, что можно поначалу принять за кукольный домик. У строения есть крыльцо с перилами и ступенями, стена с дверью и козырьком и даже затейливые уличные фонари, которые горят и переливаются разными цветами. Методист техникума Павел Кашин нажимает на кнопку на специальной подставке, и впечатление «игрушечности» усиливается: лестница крыльца начинает подниматься, а ступени сглаживаются в единый помост, по которому можно без труда заехать «в дом». На практике будущее устройство поможет в очень серьезном деле – передвижении инвалидов.

– Этот проект мы создавали со студентом второго курса Антоном Арбузовым, – рассказывает Павел Владимирович. – Наш «Пандус-лифт-трансформер» предназначен в первую очередь для людей с ограниченными возможностями, но может быть полезен и тем, кто часто закатывает в дома коляски и габаритные предметы. Управляется пандус легко – кнопкой со стороны крыльца, а еще две кнопки встроены в перила и в стену у входной двери. Единственный минус для будущих заказчиков – цена: проект изначально ориентирован на владельцев собственных домов, которые могут раскошелиться на личный пандус-трансформер.

А вот конкурсанты из Ряжска, напротив, делают в своих проектах ставку на низкие цены при высоком качестве. Группа участников из дорожного техникума имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова привезла две работы. Первая – прибор для определения плотности грунтов, который незаменим при строительстве дорог и зданий. Советские модификации громоздкие, а заграничные – электронные и очень дорогие, стоимостью от 100 тысяч рублей. Автор, студент Роман Ершов, усовершенствовал прибор: создал особый уплотнитель грунта и режущее кольцо, которые позволяют сделать максимально точный замер. А чтобы измерение прошло без погрешностей, автор оснастил прибор установочными винтами и другими элементами, которые помогут ровно поставить его на земле в полевых условиях. В итоге разработка Романа получилась точнее, легче, меньше и дешевле и советских, и иностранных «собратьев»: цена за один прибор составляет около полутора тысяч рублей. Также коллеги студента представили на конкурс стенд проверки автомобильных генераторов, которым можно пользоваться частным лицам и преподавателям.

Антон Арбузов получил за свой проект первое место, а Роман Ершов – второе. Жюри оценивало 77 работ участников в 7 номинациях, из них 24 были отмечены грамотами и призами. А лучшей наградой для учеников и их наставников станет возможность показать свои наработки на всероссийском и мировом уровнях.