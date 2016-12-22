Об оценках и задачах

Областная общественно-политическая газета
21:05 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеРяду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Рязани сгорел автомобиль В Рязани отметили День энергетика Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм Рязанская облдума завершила осеннюю сессию На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали
Главная страница / Новости Рязани и области
06.12.2016
Просмотров: 326
№227 (5268) |
Третья полоса
Авторская колонка
Версия для печати

Об оценках и задачах

Об оценках и задачах

Уверенное наступление правительственных войск в Сирии при поддержке российских ВКС. Выборы президентов в Австрии и Узбекистане. Референдум по конституции в Италии. «Ракетные учения» украинских военных неподалеку от Крыма. Подписание Президентом указов об утверждении Концепции внешней политики РФ и Стратегии научно-технического развития России. Пятый Международный культурный форум в Санкт-Петербурге и прошедшее там же совместное заседание Советов по культуре, искусству и русскому языку, в которых принял участие Владимир Путин. Все эти события вместила в себя минувшая неделя. Но, конечно же, главным стало ежегодное Послание Президента Федеральному Собранию.

Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию в тринадцатый раз. У каждого из предыдущих посланий были свои акценты, свои главные тезисы. Что уже отметили и наши, и зарубежные политические комментаторы: в этом году Президент обращался не только к Федеральному Собранию, к представителям власти, что присутствовали в Георгиевском зале Кремля. Он обратился ко всем россиянам, обратился к народу. Задача, которую Президент поставил перед властью, прозвучала совершенно четко и ясно: «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, на улучшение экологии и здоровья людей, образования и культуры».

Эти направления государственной политики и прежде были очевидны. Они отражены и в национальных проектах, и в госпрограммах. Но суть в том, чтобы их действие почувствовал на себе каждый человек. Не только житель столицы, большого мегаполиса, но и каждый россиянин. А для этого предстоит немало работать не только федеральной власти, а всем – властям разного уровня, общественности, политикам, не деля между собой славу, как это порой водится. Все ли сегодня к этому готовы?

Отчего так часто люди постарше вспоминают с ностальгией советское прошлое? Разве не было там проблем, все жили в достатке? Нет, конечно. Но у того времени было, пожалуй, главное преимущество: оно давало людям уверенность в завтрашнем дне. Исчезнувшая в начале девяностых годов под напором реформ и перемен, эта уверенность и сегодня пока еще не вернулась к нам. Да, за эти годы пришло осознание: никто не даст нам процветания. Но этого мало. Чтобы твердо встать на ноги, выбраться из трясины бесконечных экспериментов, нужно научиться быть конкурентными, то бишь – лучшими.

Понимание причин проблем и готовность работать ради российских интересов – основа гражданского консенсуса. На этом в своем Послании Президент сделал особый акцент. Фундаментом такого консенсуса стала крымская весна. Но фундамент требует продолжения строительства, конкретной, без простоев совместной работы.

Минувшая неделя оказалась отмечена песенными флэшмобами. Пели и в Украине, и в России. На вокзалах, площадях звучали те песни, что когда-то мы, живя в одной стране, пели все вместе: «Весна на Заречной улице», «Есть только миг», «Смуглянка»… И вот уже запел Кишинев, скандируя «Миру-мир!». Когда говорят музы, «пушки» молчат?

Очень бы этого хотелось. Но на минувшей неделе украинские власти решили провести учения с запуском ракет. И не где-нибудь, а у границы с Крымом. Правда, уже первая реакция России на это намерение несколько отрезвила горячие головы, и место дислокации установок от границы быстро отодвинули вглубь украинской территории, подальше от росийских рубежей.

Видимо, удрученные очередным затягиванием с принятием решения по безвизовому режиму, которое Брюссель отложил теперь уже на будущий год, киевские власти намеревались как-то спровоцировать Россию на ответные меры, чтобы потом жаловаться на «агрессора». Но не получилось.

А тем временем, как сообщают соцсети, в городе Вараше, что в Ровенской области Украины, жители намерены провести референдум за возвращение городу прежнего названия – Кузнецовск. Город был так назван в честь знаменитого разведчика Николая Кузнецова и переименован нынешним летом в связи с указом о так называемой «декоммунизации». Но у народа – свои оценки, своя память.

Статья опубликована в номере 227 (5268) от 06 декабря 2016 года
Продуманное. Недорогое. Наше
Молодежь области представила лучшие научно-технические проекты
Татьяна Клемешева
Вспомним всех поименно
В библиотеке имени Горького состоялась патриотическая акция, посвященная Дню Неизвестного солдата
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Дата
На рубежах славы
Рязанцы отметили 75-ю годовщину битвы под Москвой
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Культура
Удивляют мастера и модельеры
В Рязани в восьмой раз пройдет фестиваль «Окские сезоны»
Димитрий Соколов
Общество
Постановление губернатора
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подписал постановление о назначении на должность заместителя председателя правительства региона
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
С честью и ответственностью
выполняет комплекс задач судейское сообщество
По материалам официального сайта Правительства области
Прямая речь
Земля должна работать
Общество
По следам Циолковских
Какие места в Рязани связаны с именами наших великих земляков, с замечательными событиями? Как обеспечить их сохранность? Как популяризовать наши исторические культурные ценности? Ответы на эти вопросы дадут специалисты ...
Светлана Максимова
Культура
Вспомним всех поименно
В библиотеке имени Горького состоялась патриотическая акция, посвященная Дню Неизвестного солдата
Вячеслав Астафьев
Культура
Лучшие из лучших
В Рязанском театре драмы выбрали «Мисс Студенчество». «Мисс Студенчество» – это соревнование красоты, творческих способностей и интеллекта между лучшими студентками вузов Рязани
Общество
Праздник открытых сердец
Елена Серебрякова
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru