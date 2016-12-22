Об оценках и задачах

Уверенное наступление правительственных войск в Сирии при поддержке российских ВКС. Выборы президентов в Австрии и Узбекистане. Референдум по конституции в Италии. «Ракетные учения» украинских военных неподалеку от Крыма. Подписание Президентом указов об утверждении Концепции внешней политики РФ и Стратегии научно-технического развития России. Пятый Международный культурный форум в Санкт-Петербурге и прошедшее там же совместное заседание Советов по культуре, искусству и русскому языку, в которых принял участие Владимир Путин. Все эти события вместила в себя минувшая неделя. Но, конечно же, главным стало ежегодное Послание Президента Федеральному Собранию.

Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию в тринадцатый раз. У каждого из предыдущих посланий были свои акценты, свои главные тезисы. Что уже отметили и наши, и зарубежные политические комментаторы: в этом году Президент обращался не только к Федеральному Собранию, к представителям власти, что присутствовали в Георгиевском зале Кремля. Он обратился ко всем россиянам, обратился к народу. Задача, которую Президент поставил перед властью, прозвучала совершенно четко и ясно: «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, на улучшение экологии и здоровья людей, образования и культуры».

Эти направления государственной политики и прежде были очевидны. Они отражены и в национальных проектах, и в госпрограммах. Но суть в том, чтобы их действие почувствовал на себе каждый человек. Не только житель столицы, большого мегаполиса, но и каждый россиянин. А для этого предстоит немало работать не только федеральной власти, а всем – властям разного уровня, общественности, политикам, не деля между собой славу, как это порой водится. Все ли сегодня к этому готовы?

Отчего так часто люди постарше вспоминают с ностальгией советское прошлое? Разве не было там проблем, все жили в достатке? Нет, конечно. Но у того времени было, пожалуй, главное преимущество: оно давало людям уверенность в завтрашнем дне. Исчезнувшая в начале девяностых годов под напором реформ и перемен, эта уверенность и сегодня пока еще не вернулась к нам. Да, за эти годы пришло осознание: никто не даст нам процветания. Но этого мало. Чтобы твердо встать на ноги, выбраться из трясины бесконечных экспериментов, нужно научиться быть конкурентными, то бишь – лучшими.

Понимание причин проблем и готовность работать ради российских интересов – основа гражданского консенсуса. На этом в своем Послании Президент сделал особый акцент. Фундаментом такого консенсуса стала крымская весна. Но фундамент требует продолжения строительства, конкретной, без простоев совместной работы.

Минувшая неделя оказалась отмечена песенными флэшмобами. Пели и в Украине, и в России. На вокзалах, площадях звучали те песни, что когда-то мы, живя в одной стране, пели все вместе: «Весна на Заречной улице», «Есть только миг», «Смуглянка»… И вот уже запел Кишинев, скандируя «Миру-мир!». Когда говорят музы, «пушки» молчат?

Очень бы этого хотелось. Но на минувшей неделе украинские власти решили провести учения с запуском ракет. И не где-нибудь, а у границы с Крымом. Правда, уже первая реакция России на это намерение несколько отрезвила горячие головы, и место дислокации установок от границы быстро отодвинули вглубь украинской территории, подальше от росийских рубежей.

Видимо, удрученные очередным затягиванием с принятием решения по безвизовому режиму, которое Брюссель отложил теперь уже на будущий год, киевские власти намеревались как-то спровоцировать Россию на ответные меры, чтобы потом жаловаться на «агрессора». Но не получилось.

А тем временем, как сообщают соцсети, в городе Вараше, что в Ровенской области Украины, жители намерены провести референдум за возвращение городу прежнего названия – Кузнецовск. Город был так назван в честь знаменитого разведчика Николая Кузнецова и переименован нынешним летом в связи с указом о так называемой «декоммунизации». Но у народа – свои оценки, своя память.