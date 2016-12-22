Современное, комфортное, безопасное жилье

Программа переселения рязанцев из аварийного фонда завершается досрочно

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел выездное совещание по осмотру территорий Рязани и жилых домов, которые построены по программе переселения граждан из аварийного жилья. В нем приняли участие глава администрации города Олег Булеков, заместитель председателя правительства Владимир Трушкин, руководители министерств и профильных подразделений администрации Рязани.

В ходе осмотра городских территорий глава региона обратил внимание на качество уборки дорог и улиц от снега и наледи, вывоз снега и отметил необходимость своевременной уборки дворовых территорий.

Олег Ковалев также осмотрел новый жилой дом №6Б на ул. Бирюзова, предназначенный для переселения граждан из аварийного жилья. Дом двухсекционный, 19-этажный, на 190 квартир. Общая стоимость жилых помещений составляет около 190 млн. рублей. По словам генерального директора строительной компании ООО «Лидер» Игоря Клеутина, уже в декабре этого года в дом будут переселены 153 семьи из 18 аварийных жилых домов.

Губернатор высоко оценил качество строительных работ, внутренней отдел­ки квартир и отметил, что дом возведен с применением современных технологий строительства. В частности, в каждой квартире установлен газоанализатор, который дает сигнал в случае возникновения газа в помещении и автоматически отключает газовое оборудование, спроектирована система по­квартирного отопления. «Сегодня очень важно применять современные подходы в строительстве, которые создают людям комфорт, повышают степень безопасности проживания, – подчеркнул Олег Ковалев. – Я дал поручение, чтобы все жилые дома, которые в настоящее время строятся, были оснащены газоанализаторами на каждую квартиру. Это существенно повысит степень безопасности при эксплуатации жилья с использованием газового оборудования».

Губернатор также отметил, что в регионе продолжаются проверки внутриквартирного газового оборудования. «Там, где выявляются недостатки, мы принимаем необходимые меры и берем на контроль их устранение, – сказал Олег Ковалев. – Очень важно, что люди заняли активную позицию в этом вопросе, идут нам навстречу, пускают в квартиры. Ведь все эти мероприятия направлены на то, чтобы предотвратить возможные негативные последствия».

Говоря о переселении граждан из аварийного жилья, глава региона отметил, что в Рязанской области программа, рассчитанная до конца 2017 года, завершается досрочно, практически на год раньше установленного срока. «Мы добросовестно выполнили программу переселения из аварийного жилого фонда. По итогам ее реализации будет введено в эксплуатацию 108 тыс. кв. метров жилья, переселено свыше 6,5 тысячи граждан, которые проживали в тяжелых условиях, – сказал Олег Ковалев. – Учитывая, что мы завершаем программу досрочно, я сейчас веду переговоры на федеральном уровне с тем, чтобы получить дополнительное финансирование из федерального бюджета. Тогда в 2017 году мы сможем еще построить жилье для переселения в рамках этой программы».

Губернатор отметил, что в 2016 году в рамках программы переселения новое жилье получили около 1300 человек, построено более 20 тыс. квадратных метров. «Это самый активный год реализации программы, – подчеркнул Олег Ковалев. – Планируется, что новая программа переселения из аварийного жилья начнет действовать с 2018 года, мы пока не знаем условия ее реализации. Поэтому я прошу сейчас Правительство РФ дать нам дополнительные средства, чтобы можно было дополнительно переселить нуждающихся в новом жилье людей. Свое софинансирование обеспечим».

По окончании выездного рейда губернатор Олег Ковалев провел совещание с профильными специалистами по вопросам корректировки бюджета на 2017 год в связи с увеличением трансфертов из федерального бюджета и подготовкой регионального бюджета ко второму чтению. По итогам совещания будет предложено вернуть бюджет области к первому чтению, откорректировать его с учетом предполагаемого федерального финансирования и продолжить работу по принятию основного финансового документа региона во втором и третьем чтении.