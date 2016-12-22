Областная общественно-политическая газета
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06.12.2016
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№227 (5268) |
Вторая полоса
Культура
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Удивляют мастера и модельеры

В Рязани в восьмой раз пройдет фестиваль «Окские сезоны»
Удивляют мастера и модельеры

Если и есть в Рязанской области своя выставка достижений сферы бытовых услуг и ремесел, то это, конечно же, фестиваль «Окские сезоны». В очередной раз он пройдет 8-9 декабря в Рязани и соберет лучших мастеров своего дела – дизайнеров, стилистов, модельеров, швей, представителей декоративно-прикладного творчества, традиционных промыслов, ювелиров. Об этом на брифинге в министерстве экономического развития и торговли рассказала заместитель министра Нина Соломонова.

Две площадки фестиваля ждут рязанцев в преддверии новогодних праздников, когда многие задумываются о приобретении подарков для близких и друзей. 8-9 декабря в МКЦ развернется выставка-ярмарка украшений, изделий ремесленников, авторской одежды. Пройдут мастер-классы по изготовлению предметов декоративно-прикладного искусства. Выступления творческих коллективов добавят красок фестивалю. Начало работы выставки-ярмарки в четверг в 11 часов.

Самые актуальные тенденции года предстанут в авторских коллекциях ведущих модельеров на второй площадке фестиваля – в ресторане «Небо» ТЦ «Атрон» на ул. Ленина. Об участии в показе коллекций одежды заявили около 50 модельеров – не только из Рязани, но из Москвы и Московской области. Профессиональное жюри выберет лучших в семи номинациях, среди которых «Городской повседневный стиль», «Этническая мода», «Высокая мода», «Головные уборы». Вход зрителей на показ бесплатный (9 декабря, пятница, начало в 14 часов).

«Для мастеров сферы бытовых услуг и ремесел фестиваль «Окские сезоны» очень важен. Он дает путевку на конкурсы и фестивали всероссийского уровня. Лучших участников запоминают гости из других регионов и потенциальные покупатели, их мастерство получает широкую известность», – отметила заместитель министра Нина Соломонова.

«Окские сезоны» – это часть областной программы поддержки малого предпринимательства», – добавила она.

Статья опубликована в номере 227 (5268) от 06 декабря 2016 года
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