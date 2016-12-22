Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
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06.12.2016
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№227 (5268) |
Вторая полоса
Общество
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С честью и ответственностью

выполняет комплекс задач судейское сообщество

В Рязанском областном суде состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню юриста и 99-й годовщине со дня принятия декрета «О суде». Работников судебной системы поздравил заместитель председателя правительства области Алексей Т­юменев.

В мероприятии приняли участие председатель областного суда Елена Сапунова, заместитель председателя областной Думы Михаил Кривцов, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Анатолий Музюкин, представители администрации Рязани, судьи.

Заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев поздравил собравшихся от имени губернатора Олега Ковалева. Он отметил, что на судейское сообщество возложен целый комплекс масштабных задач, которые оно выполняет с честью и ответственностью, на высоком профессиональном уровне. Лучшим сотрудникам областного суда Алексей Тюменев вручил региональные награды: Знак губернатора «За усердие» и Почетные грамоты главы региона.

Статья опубликована в номере 227 (5268) от 06 декабря 2016 года
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Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подписал постановление о назначении на должность заместителя председателя правительства региона
По материалам официального сайта Правительства области
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