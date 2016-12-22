На рубежах славы

Рязанцы отметили 75-ю годовщину битвы под Москвой

Рязанская область внесла свой вклад в разгром фашистских полчищ, рвавшихся осенью и зимой 1941 года к столице. В городах, поселках и селах области создавались добровольческие полки, истребительные батальоны, партизанские отряды. В ходе перегруппировки войск Красной армии в ноябре 1941 года в Рязанскую область прибыли 84-я отдельная морская стрелковая бригада под командованием Василия Молева и 10-я армия Филиппа Голикова. Они и сыграли главную роль в освобождении рязанской земли от фашистов.

У Вечного огня

Торжества в день 75-й годовщины битвы под Москвой начались на площади Победы в Рязани, где собрались непосредственные участники сражения за столицу, представители власти, общественных организаций, молодежь, школьники.

Цветы к Вечному огню возложили участник Московской битвы Николай Дмитриевич Фирсов, губернатор Олег Ковалев, представители правительства области, Рязанской областной думы, администрации Рязани и Рязанской городской думы, а также общественных организаций, волонтерского и кадетского движения, отрядов «Юнармия».

Когда алые гвоздики легли на гранитные плиты памятника, усилился ветер, началась поземка. Кто-то из ветеранов произнес: «Метель прямо как тогда, в 41-м, правда, 75 лет назад мороз был куда крепче нынешнего, но мы не дрогнули, выстояли».

После церемонии возложения цветов к памятнику на площади Победы участников торжеств пригласили в Рязанскую областную филармонию. В фойе организовали тематическую мультимедийную выставку «Битва за Москву – 75». В ходе экскурсии собравшимся поведали о том, что пришлось пережить рязанцам в первые месяцы войны.

Рязань прифронтовая

Уже 10 июля 1941 года областная газета «Сталинское знамя» сообщила о массовом добровольном вступлении молодежи в ряды Красной армии. Среди добровольцев было много девушек, которые собирались идти на фронт санитарками. Рабочий Рязанского опытного ремонтного завода А. Ушаков, потомственный пролетарий, участник трех революций и Первой мировой войны, вместе с четырьмя сыновьями записался в добровольцы. Мужественные рязанцы погибли в боях под Москвой.

Линия фронта подошла к Рязанской области через пять месяцев после начала войны. Осенью – зимой 1941 года в ходе Московской битвы Рязанская область стала ближайшим прифронтовым тылом, а затем и театром военных действий.

С октября германская авиация приступила к бомбардировкам Рязани. Противовоздушную оборону города вел 291-й зенитный дивизион войск ПВО. Вражеские самолеты совершили в течение осени 18 налетов на Рязань, сбросили около 320 авиабомб, разрушили 34 дома. Погибло 36 и было ранено 65 жителей города, получило серьезные повреждения здание вокзала Рязань-1.

26 октября в городе сформировали Рязанский городской комитет обороны во главе с первым секретарем обкома и горкома ВКП (б) С.Н. Тарасовым. Он возглавил работу по оказанию помощи Красной армии, организации отрядов народного ополчения, истребительных отрядов, строительству оборонительных укреплений вокруг Рязани и внутри нее, эвакуации гражданского населения и государственного имущества.

При строительстве укреплений на подступах к городу ежедневно работали по 15-20 тысяч рязанцев. В течение осени 1941 года построили систему противотанковых рвов, огневых точек и окопов. Вокруг города создали цепь из 54 баррикад. У моста через Павловку на Московском шоссе появились противотанковые ежи и надолбы.

На начало ноября 1941 года регулярных войск в городе практически не было. Для непосредственной его защиты создали Рязанский добровольческий рабочий полк численностью около 2 тысяч человек. Командиром полка утвердили И.Н. Ромадина, начальником штаба– Д.И. Харламова.

Скопин от фашистов обороняли бойцы истребительного батальона. Тяжелую немецкую технику удалось остановить на подступах к городу. Скопинцы вырыли огромный ров, который не пустил в город танки. Но мотопехота прорвалась, и 25 ноября нем­цы вошли в Скопин, но хозяйничали недолго. Через три дня их выбили из города бойцы 84-й отдельной морской стрелковой бригады, прибывшей из Ряжска.

Ущерб, в целом нанесенный вражескими войсками за время пребывания на территории Рязанской области, составил 264 миллиона рублей. За короткий срок оккупации от рук фашистов погибло более 60 мирных граждан.

Победа ковалась и в тылу

На протяжении 1941 – 1943 годов в Рязани и Рязанской области размещались фронтовые эвакогоспитали, через которые прошла основная масса раненых и больных бойцов Западного, Брянского и Центрального фронтов.

Созданный еще до войны Рязанский гарнизонный военный госпиталь преобразовали в сортировочный эвакогоспиталь на 800 коек. Он занимал в городе два здания – Редутный дом и бывшее здание богадельни на ул. Семинарской.

Всего в Рязани в военные годы действовало 24 госпиталя, под которые отвели почти все крупные здания, где можно было разместить по 200 и более раненых.

Эвакуационные госпитали размещались также в других населенных пунктах области. За 1941 – 1945 годы рязанская госпитальная база приняла 336 санитарных поездов, 170 тысяч раненых.

В конце 1941 – начале 1942 года в Рязани на переформировании находилась выведенная с фронта 149-я стрелковая дивизия. За боевые подвиги она впоследствии получила наименование трижды Краснознаменной орденов Кутузова и Суворова 2-й степени Новоград-Волынской стрелковой дивизии.

С 1940 года Рязань стала важным центром подготовки авиационных кадров. В Дягилеве размещалась Рязанская высшая авиационная школа штурманов, начальником которой состоял выдающийся советский летчик А.В. Беляков. За годы войны здесь подготовили 2 600 специалистов для бомбардировочной авиации, 20 из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

За себя и за тех, кто ушел на фронт, трудились наши земляки в тылу. Медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» в Рязанской области награждены 256 тысяч человек.

Почетные знаки и звания

Имена бойцов, освобождавших от врага рязанскую землю и участвовавших в битве под Москвой, увековечили на баннерах выставки «Герои Московской битвы», оформленной в фойе Рязанской областной филармонии. Многих из героев тех сражений, к сожалению, уже нет в живых, а те, кто сегодня с нами, пришли на торжества. Шестерым рязанцам, участвовавшим в Московской битве, губернатор Олег Ковалев вручил памятный нагрудный знак «75 лет Битвы за Москву». Среди них Петр Сергеевич Барабанов, Константин Сергеевич Гришанов, Татьяна Алексеевна Овчинникова, Виталий Сергеевич Толстов, Илья Леонидович Грузинский и Николай Дмитриевич Фирсов.

– Вы – пример служения Отечеству, – сказал, обращаясь к ветеранам, губернатор Олег Ковалев. – Сегодня крайне важно донести это до нашего молодого поколения. В чем заключается истинный патриотизм, в чем его сила, почему эта сила сегодня объединяет нас всех? Я хочу просить вас, пока вы еще чувствуете в себе силы, рассказывать о тех событиях нашей молодежи и всем нам.

В концертном зале Рязанской областной филармонии в торжественной обстановке состоялось вручение грамот о присвоении населенным пунктам Рязанской области почетного звания «Рубеж воинской доблести». Грамоты губернатор вручил делегации Ряжского района. Почетное звание «Рубеж воинской доблести» присвоено городу Ряжску и селу Нагорное Журавинского сельского поселения.

– Наш небольшой Ряжск в те страшные годы встал на защиту родной земли. Наши земляки трудились в госпиталях, на полях выращивали урожай, работали в различных учреждениях. Были мобилизованы и ушли на фронт добровольцами свыше 15 тысяч жителей Ряжского района, – сказал глава администрации Ряжского района Андрей Насонов. – Они героически сражались на всех фронтах войны. Среди жителей Ряжского района 32 Героя Советского Союза, 7 полных кавалеров ордена Славы. Нынешнее поколение жителей района, видя доблесть старших, должны сделать все для обеспечения безопасности нашей великой страны.

Грамота вручена и делегации Скопинского района. Почетное звание «Рубеж воинской доблести» присвоено селам Горлово, Клекотки и Богослово Горловского сельского поселения.

– Сегодня мы испытываем особое волнение, потому что в этот день 75 лет назад началось контрнаступление советских войск под Москвой, – сказал глава администрации Скопинского района Александр Боков. – Свой вклад в общую победу внесли и 26 тысяч скопинцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, их родные и близкие, которые самоотверженно трудились в тылу. Скопинская земля дала миру 30 Героев Советского Союза и 6 полных кавалеров ордена Славы. Двенадцать из этих Героев – уроженцы Горловского поселения.

Как прозвучало на торжествах в честь 75-летия битвы под Москвой в декабре 1941 года, рязанцы по праву гордятся тем, что освобождение нашей земли от фашистских завоевателей началось в Рязанской области, и это был вклад в одну общую огромную победу, одержанную над фашизмом в мае 1945 года.