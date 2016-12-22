Земля должна работать

Сергей Пеньшин,

глава фермерского хозяйства

«Урожайное» Михайловского района:

– В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин совершенно правильно отметил, что нужно создавать стимулы для ввода в оборот простаивающих сельхозземель. Считаю, что расширение пашни – одна из базовых задач аграрного сектора. Правда, работа эта трудоемкая. Поделюсь опытом КФХ «Урожайное».

Начиная с 2010 года, наше хозяйство вводило в севооборот по нескольку гектаров залежных полей. И этот год не стал исключением, хотя проблем с мелиорацией прибавилось. Ведь если шесть лет назад еще можно было встретить заброшенные поля, не сильно заросшие деревьями и кустарником, то сейчас все запущенные земли практически полностью покрыты березами. Работа в этом году не прекращалась на протяжении двух месяцев. Сначала с помощью телескопического погрузчика «Маниту» мы вырывали с корнями деревья, а кустарник уничтожался с помощью роторной косилки и простым выдергиванием – тросами, прикрепленными к навеске трактора. Все деревья стаскивались в заранее отведенное место, где потом распиливались на поленья и отвозились на базу. После того как мы очищали поле от растительности, в работу вступали тяжелые трактора с дискаторами, затем плуги и выравниватели. В течение лета мы, как обычно, успели сделать еще одно дискование и одну культивацию. Последняя операция проводилась с помощью тяжелых культиваторов без борон и катков. Весной 2017 года на всей очищенной площади будет посеяна горчица. Эта культура хорошо затеняет сорняки, неприхотлива и является хорошим репеллентом, отпугивая некоторых злостных вредителей, типа проволочника, присутствием в своем составе алколоидов, гликозидов, сложных эфиров и масел, которые при своем выделении очень не нравятся почвенным вредителям да и некоторым наземным. Также большой плюс горчицы, что после уборки в почве остается большое количество корней, которые буравят землю и тем самым улучшают дренажные свойства. То есть от начала корчевания и до сева проходит очень много операций.

Работа трудоемкая, но и отдача немалая. В 2015 году экспорт сельхозпродукции, как подчеркнул Владимир Путин, дал стране больше средств, чем продажа вооружений. В увеличении экспортного потенциала России есть и наша доля: горчицу за границу мы поставляли в 2015 году активно.

Владимир Кутенцын,

председатель правления, генеральный директор Рязанской ассоциации

экономического сотрудничества предприятий:

– Первое, что особенно заметно и отличает Послание Президента Федеральному Собранию этого года: преимущество отдано внутренним проблемам страны. Кроме того, оно отличается большей конкретикой, наличием сроков, живых примеров. В частности, назван 2019 год – дата, к которой окончательно должна быть отработана налоговая законодательная база. При этом изменения будут касаться не только самих налогов, но и системы администрирования, то есть той области, которая вызывает наибольшее неудовлетворение со стороны представителей бизнеса. Президент сказал очень важные вещи, в том числе, что налоговая система должна быть стимулирующей для бизнеса. И если кто-то не услышал в Послании того, что ожидал, заданное Президентом направление налоговой системы компенсирует это. На мой взгляд, в целом в Послании были затронуты все наиболее значимые точки в экономике. В том числе касающиеся оборонной промышленности. Президент четко обозначил, какой будет загрузка предприятий оборонного комплекса по годам. Кроме того, названы отрасли п­риоритетной продукции, например, м­едицина, к­осмос.