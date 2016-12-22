Областная общественно-политическая газета
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06.12.2016
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№227 (5268) |
Первая полоса
Вести районов
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Вести районов

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ – САСОВО. Приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия области за наивысший сбор сахарной свеклы денежными вознаграждениями отмечены механизаторы из Александро-Невского и Сасовского районов. В числе награжденных Сергей Мещеряков (СПК «Победа» Александро-Невского района), Василий Понкратов (СПК «Мир» Александро-Невского района) и Алексей Ушаков (ООО «Надежда» Александро-Невского района), а также Олег Малеев и Николай Рыбкин (ООО «Средник» Сасовского района). Каждый из них убрал от 15 до 60 тысяч тонн сахарной свеклы в этом году.

КАСИМОВ. Центром поддержки предпринимательства города совместно с ООО «РТС – тендер» были организованы семинары, в которых, в частности, приняли участие более 120 бизнесменов из нескольких муниципалитетов области. Руководитель учебного центра по коммерческим закупкам электронной площадки «РТС – тендер» Анатолий Галимский рассказал о переходе унитарных предприятий на работу в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Обсуждались такие вопросы, как планирование, обоснование и подготовка к проведению закупки, возможные нарушения и штрафные санкции. Заместитель директора департамента государственного заказа «РТС – тендер» Наталья Бабицкая представила предпринимателям новые направления для развития бизнеса со стабильными рынками сбыта, рассказала о работе федеральных электронных торговых площадок, о том, какие виды торгов проводятся, как пройти аккредитацию на площадке, какие нужны документы. Спикеры уделили особое внимание участию малого и среднего бизнеса в государственных и муниципальных закупках.

САПОЖОК. «Круглый стол» по обмену опытом прошел в Сапожковском комплексном центре социального обслуживания населения. В обсуждении вопросов социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах приняли участие представители других муниципалитетов. Сапожковский комплексный центр представил на заседании такие инновационные формы работы с семьями с детьми, гражданами пожилого возраста и инвалидами, как проект «Новые горизонты», ориентированный на организацию совместного досуга детей и граждан старшего поколения, получающих услуги в центре; пилотный проект «Ритмичные светлячки», который направлен на формирование у детей основ здорового образа жизни посредством подвижных игр.

ПУТЯТИНО. Руководителю СПК «Закат» Виктору Шаблову присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса Рязанской области». Виктор Иванович более 30 лет руководит предприятием. Под его руководством оно перешло на современные технологии выращивания сельскохозяйственных к­ультур.

РЫБНОЕ. В физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» состоялся областной физкультурно-спортивный фестиваль по плаванию среди инвалидов.

Соревнования прошли на дистанциях 25, 50 и 100 м вольным стилем, 50 и 100 м на спине, 50 и 100 м брассом, 50 м баттерфляем. Победители и призеры были награждены медалями, грамотами, а также ценными призами от министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области.

РЯЖСК. В райцентре открыли освещенную лыжную трассу. Теперь у всех любителей этого вида спорта появилась возможность тренироваться вечером. На 800-метровой трассе лыжного стадиона установили столбы, на них закрепили светильники, необходимое оборудование, провели электролинию.

На открытии глава администрации района Андрей Насонов поздравил спортсменов с радостным событием, поблагодарил тех, кто помогал в осуществлении проекта. Перед собравшимися также выступили депутат Рязанской областной Думы Олег Мокроусов, ветеран спорта Александр Полубинский, лыжник, кандидат в мастера спорта Владислав Насонов. Праздник продолжился спринтерским забегом. Залитую ярким светом лыжню опробовали и юные спортсмены, и любители, и ветераны спорта.

Статья опубликована в номере 227 (5268) от 06 декабря 2016 года
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