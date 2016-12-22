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06.12.2016
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Власть
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Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «Поручение Президента РФ В.В. Путина позволит активно развивать достопримечательное место «Есенинская Русь»

Об этом глава региона заявил в связи с поручением, данным Президентом РФ, по развитию и сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина»

По словам губернатора, перечень поручений Президента по вопросам сохранения и развития объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь» позволит урегулировать противоречия в законодательстве и сможет ускорить решение всех земельных вопросов в окрестностях родины поэта – селе Константиново. «Проведена большая работа по созданию достопримечательного места. Для того чтобы довести ее до конца, нужны решения на стыке компетенций федеральных и региональных органов власти. Необходимо корректировать в том числе и федеральное законодательство. И все эти вопросы надо обсуждать и вырабатывать совместно, так как это новеллы, не имеющие прецедентов», – подчеркнул глава региона.

Губернатор Олег Ковалев отметил, что необходимо внести изменения в федеральное законодательство и устранить противоречие, по которому музей-заповедник внесен в федеральный реестр объектов культурного наследия, но в соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия» не относится к таковым. Кроме того, органами местного самоуправления Рыбновского района, на территории которого находится достопримечательное место, уже проводится подготовительная работа по внесению в правила землепользования и застройки муниципальных образований и генеральные планы сельских поселений сведений об охранных зонах на основе проектов требований к режимам и регламентам «Есенинской Руси», направленных в министерство культуры РФ летом 2016 года. «Я благодарен Президенту РФ за то, что он нашел время глубоко вникнуть в эту тему и дать такие поручения. Уверен, что это позволит ускорить завершение работы по созданию достопримечательного места», – сказал губернатор Олег Ковалев.

В поручениях главы государства Правительству РФ до 1 февраля 2017 года рекомендовано органам исполнительной власти Рязанской области обеспечить внесение в правила землепользования и застройки муниципальных образований и генеральные планы сельских поселений, расположенных в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина», сведений об установленных границах зон охраны, а также об ограничениях использования земель этого объекта. Кроме того, Правительству РФ поручено образовать межведомственную рабочую группу по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина», включив в ее состав представителей Генеральной прокуратуры РФ, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Рязанской области и общественных организаций. Членам межведомственной рабочей группы поручено обеспечить разработку проекта нормативного правового акта, устанавливающего требования к осуществлению деятельности, ограничения использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина». Региональным властям вместе с Правительством РФ следует разработать и утвердить план мероприятий по развитию объекта «Есенинская Русь», включив в него меры по развитию туристического, образовательно-воспитательного потенциала и инфраструктуры, предусмотрев при этом соблюдение баланса посещаемости, комфортного пребывания посетителей и сохранности объекта культурного наследия.

Территория достопримечательного места «Есенинской Руси» составляет более 45 тыс. га. В границы достопримечательного места проектировщики включили территории 42 населенных пунктов, регламенты застройки которых различаются в зависимости от наличия мемориальных объектов, а также 200 точек видовых раскрытий культурного и природного ландшафта. В настоящее время границы «Есенинской Руси» утверждены, достопримечательное место внесено в реестр объектов культурного наследия.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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