Три человека пострадали в ДТП в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера примерно в 6 часов утра в Путятинском районе на 332-ом километре дороги федерального значения «Москва-Челябинск». 27-летний житель Саратовской области, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», выехал на полосу встречного движения, где отечественный автомобиль столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле-Круз».

В результате ДТП травмы получили два пассажира автомобиля «ВАЗ-2107» и пассажир иномарки.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются.