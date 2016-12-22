В Рязанской области мужчина пришел к знакомому занять денег, а вместо этого его обокрал

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 60-летний житель поселка Гусь-Железный, который сообщил, что из его дома пропала электропила и заточной инструмент.

Полицейские не обнаружили следов взлома и предположили, что когда злоумышленник проник в жилище, хозяин отсутствовал, а дверь была не заперта. В разговоре с пострадавшим выяснилось, что он иногда выходит на приусадебный участок и при этом не закрывает входную дверь на ключ. В ходе проверки полицейские разыскали и опросили всех знакомых пенсионера и установили, что к хищению может быть причастен один из местных жителей, который накануне работал в доме. 32-летний житель поселка не смог отрицать свою причастность к краже. Он сообщил, что заходил к бывшему работодателю занять денег на спиртное, а когда заметил, что дверь не заперта и дом пуст, забрал инструмент.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.