Директор одного из предприятий Рязанской области не выплатил сотрудникам более миллиона рублей зарплаты

Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Скопинский силикатный завод»

По информации сайта следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, директора подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной заинтересованности руководителем организации).

По данным следствия, в период с августа по октябрь 2016 года директор не выплачивал заработную плату семидесяти работникам завода, в результате чего сумма задолженности составила более одного миллиона рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и погашение задолженности перед работниками завода. Расследование уголовного дела продолжается.