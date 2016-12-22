Юных рязанцев приглашают услышать «Голос елки» в театре кукол

«Новогодний марафон» спектаклей стартует в театре с 19 декабря. Ежедневно дети и взрослые смогут увидеть веселую сказку «Голос Ёлки», главными героями которой станут сама Ёлка, Дед Мороз со Снегурочкой, символ наступающего года Петух и другие сказочные персонажи. По сюжету Петух должен будет исполнить главную песню Нового года – но перед этим его похищают. Маленьким гостям вместе со сказочными героями предстоит найти символ праздника, спеть, станцевать и повеселиться.

Как сообщает пресс-служба театра, неделя с 19 по 23 декабря будет «школьной» и попасть на представления группы смогут в 10.00 и в 13.00. С 24 по 30 декабря спектаклей будет вдвое больше: сеансы будут начинаться в 10.00, 13.30, 15.00 и 17.30. В канун Нового года, 31 декабря, сказку «Голос елки» можно будет посмотреть в 10.00 и в 12.30.

Сеансы продолжатся и в 2017 году. В первый день нового года зрителей будут ждать в 15.00 и в 17.30, в остальные дни (до 8 января) – в 10.00, 12.30, 15.00 и 17.30. Телефон для справок: +7 (4912) 45-54-26.