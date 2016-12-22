На всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука на призы Героя России Михаила Малахова рязанцы завоевали 13 медалей

В Рязани в восьмой раз прошли соревнования среди сильнейших лучников страны. Первые два года турнир проводился в рамках областного и последние шесть лет – в ранге всероссийского. В этом году за награды боролись 165 спортсменов из 15 российских регионов. Медали, а их среди юношей, юниоров и взрослых в классическом и блочном луке разыгрывалось 36, распределили между собой пять регионов.

Москвичи увезли 15 медалей. У рязанских лучников 13 наград различного достоинства. Московская область завоевала 5 медалей, Санкт-Петербург – 2, и одна медаль досталась представителю Республики Башкортостан.

Победителями среди рязанцев стали Роман Клейменов и Вероника Санина (юниоры, блочный лук). Серебряные награды завоевали Екатерина Бирюкова (женщины, классический лук), Глеб Тузов (юниоры, блочный лук) и Вероника Санина (женщины, блочный лук). Бронзовые медали у Екатерины Балашовой (девушки, классический лук), Марии Боровковой (юниорки, классический лук), Екатерины Балашовой (женщины, классический лук), Егора Зайцева (юноши, блочный лук), Наталии Власовой (юниорки, блочный лук), Андрея Харькова (юниоры, блочный лук), Сергея Гришкова (мужчины, блочный лук).

Примечательно, что у женщин в блочном луке рязанка Вероника Санина обыграла представительницу Москвы Альбину Логинову, занявшую третье место, а ведь москвичка – заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира, многократная призерка чемпионатов Европы и мира.