Ночью дороги Рязани чистили 60 спецавтомобилей

Днем работы продолжились

Как сообщает сайт администрации города, в ночь с 5 на 6 декабря снег убирали и вывозили с с автодорог на Первомайском проспекте, улице и площади Ленина, улице и площади Соборной, улице Свободы. В работе было задействовано около 60 единиц спецтехники – пескоразбрасыватели, самосвалы, тракторы-погрузчики, тракторы со щетками, снегопогрузчики. Специалисты посыпали дорожки и тротуары на Первомайском проспекте, площадях Ленина и Соборной, улице Циолковского, а также в парках и скверах Рязани.

Сегодня уборка города продолжается. В работе задействовано 8 тракторов, 10 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Для предупреждения аварийности проезжая часть дорог Рязани на опасных участках обрабатывается пескосоляной смесью, с использованием техники и вручную обрабатываются очищенные от снега тротуары.