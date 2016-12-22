С одной из ферм Рязанской области украли бензоинструмент

По информации сайта УМВД России по области, полицейские получили информацию, что у одного из жителей села Задубровье появился бензотриммер и бензопила. Накануне на ферме, расположенной по соседству, из склада украли бензоинструмент. Причем злоумышленник, чтобы забраться внутрь, перепилил дужку навесного замка.

Подозрительного сельчанина разыскали, но он утверждал, что никакого инструмента не похищал и не приобретал. При проверке во дворе дома подозреваемого обнаружили краденое оборудование и инструмент. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.