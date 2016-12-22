В состав молодежной сборной России по стрельбе из лука вошли пятеро рязанцев

Стало известно, что по итогам прошедших недавно в городе Великие Луки всероссийских соревнований «Надежды России» в состав молодежной сборной страны вошли Андрей Харьков, Глеб Тузов, Вероника Санина, Анастасия Овчинникова и Екатерина Балашова. Во всероссийском рейтинге они прочно занимают 2-3-й места и будут выступать в основном составе сборной. Еще три кандидатуры будут рассмотрены по итогам прошедших в Рязани всероссийских соревнований на призы Героя России Михаила Малахова. Их имена будут известны в ближайшие дни.

По словам судьи-инспектора турнира, старшего тренера молодежной сборной России Ростислава Воронкова, Рязанская область во всероссийском рейтинге по развитию стрельбы из лука после традиционно сильнейших Забайкалья, Бурятии и Москвы – на четвертом месте. Заслуга в этом, по мнению Ростислава Михайловича, в умении грамотно организовать работу федерации, чего с успехом добились ее президент Александр Базиян и вице-президент Игорь Горшков. Они также смогли умело выстроить совместную эффективную работу с министерством молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. В совокупности это и дает такой высокий результат в развитии вида спорта в регионе.