В Рязанской области во время застолья гости обокрали радушного хозяина

В полицию обратился 41-летний житель села Ольха Ухоловского района, сообщает сайт УМВД России по области. Мужчина сообщил, что из его дома пропали 15 тысяч рублей и портмоне с банковскими картами. Деньги и банковские карты хранились в укромном месте, хозяин не проверял тайник несколько дней.

Оперативники осмотрели дом и не обнаружили следов взлома, тогда они расспросили хозяина и выяснили, что недавно он принимал гостей. Стражи правопорядка выяснили, что к хищению причастны двое 24-летних местных жителей. Ранее они были в гостях в этом доме. Когда хозяин под действием спиртного уснул, они нашли деньги и банковские карты и забрали их. Полицейские изъяли похищенное, а в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.