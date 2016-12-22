В Рязанской области минимизируют последствия непогоды

Сегодня на заседании правительства области глава региона поручил усилить оперативное взаимодействие профильных служб для решения этой задачи

По словам губернатора Олега Ковалева, в результате снегопада и сильного ветра накануне было нарушено электроснабжения ряда населенных пунктов в Рязанском, Ермишинском, Спасском, Клепиковском и некоторых других районах. В большинстве из них в оперативном режиме удалось устранить повреждения на линиях электропередачи и аварии на подстанциях.

В некоторых населенных пунктах работы по возобновлению подачи электроэнергии продолжались и сегодня утром. «Энергетики работают оперативно, им помогают силы МЧС в решении вопросов, такое взаимодействие помогает быстрее ликвидировать аварии, – отметил губернатор.– Но, по прогнозам синоптиков, к концу дня ожидается ухудшение погоды, поэтому министерству ТЭК и ЖКХ региона совместно в МЧС и энергетиками необходимо держать ситуацию на постоянном контроле с тем, чтобы оперативно реагировать на возможные отключения электроэнергии».

Источник: сайт правительства Рязанской области