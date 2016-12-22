Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Олег Василькин: «В рамках исполнения поручений Президента мы работу над достопримечательным местом завершим в намеченные сроки»

Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Олег Василькин дал свой комментарий по поводу ряда поручений, опубликованных на сайте Президента РФ и связанных с достопримечательным местом «Есенинская Русь». Олег Алексеевич оценил поручения главы государства как рабочие.

– Мы со стороны области полностью готовы включиться в их исполнение, – отметил он. – Сейчас мы ожидаем замечания научно-методического совета при Министерстве культуры РФ в части доработки научно-проектной документации, режимов и регламентов достопримечательного места. Когда их получим, будет видно, в каком направлении двигаться. Мы готовы, естественно, участвовать в межведомственной рабочей группе, которая была названа в поручении. Очень отрадно видеть, что в поручении Президент указывает на необходимость туристического развития достопримечательного места, причем особо отмечено, что оно должно происходить на основе баланса интересов – с точки зрения сохранения этого объекта культурного наследия и с точки зрения его посещаемости. Еще раз хочу отметить, что поручения рабочие, и мы уверены, что те сроки, которые поставлены, будут соблюдены и все поручения будут выполнены. Мне кажется, самое главное, что хотел бы отметить, в рамках исполнения этих поручений Президента мы работу над достопримечательным местом завершим и все необходимые корректировки в законодательство внесем.