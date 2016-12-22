Футбольная команда «Езида» из Рязанской области победой отметила старт в чемпионате России

Стартовал чемпионат страны по футзалу среди клубов Суперлиги. В нем впервые принимает участие рязанская команда «Езиды». Во втором туре коллективы были разбиты на тройки. Игры одной из них – с участием саратовской «Волги», рязанцев и ФК «Егорьевск» состоялись в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон». В первом поединке наша дружина встретилась с ФК «Егорьевск». Матч прошел в острой, напряженной борьбе и завершился победой хозяев – 5:3. У нас три гола забил капитан команды Иарзани Сафоян, отличились также Александр Барков и Руслан Сафоян. «Езиды» выступали в таком составе: Сергей Кудряшов, Иарзани и Руслан Сафояны, Алексей Шустов, Александр и Сергей Барковы, Алексей Гриштаков, Анатолий Андрианов, Андрей Макарочкин, Антон Шкапов, Дажамал Гараев, Артем Шиндяков, Артур Алоян и Никита Жуков.

Во втором поединке «Езиды» уступили «Волге» (0:2). В заключительный день турнира «Волга» и «Егорьевск» сыграли вничью – 1:1. В итоге саратовская команда стала победительницей соревнований, отстав на одно очко, вторыми стали «Езиды».

Теперь участникам рязанского турнира предстоит принять участие в соревнованиях, которые состоятся в Егорьевсе. К «Езидам», «Егорьевску» и «Волге» присоединится московский «Спартак». Этот турнир будет проведен в конце декабря.