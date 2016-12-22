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06.12.2016
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Общество
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Член Общественной палаты РФ, профессор Рязанского госуниверситета Ольга Воронова – о поручениях Президента по работе над достопримечательным местом «Есенинская Русь»

Считаю поручения Президента РФ, связанные с достопримечательным местом «Есенинская Русь», решающим импульсом к успешному завершению большой коллективной работы, которую провёл Рязанский регион по разработке этого уникального проекта.

Само название достопримечательного места – «Есенинская Русь» – свидетельствует о том, что эта самая большая в России заповедная территория почти в 46 тысяч гектаров (в 5 раз больше, чем Пушкинский заповедник в Михайловском) должна быть предметом заботы всей страны.

Рязанской стороной, рабочей группой под руководством Вице-губернатора С.В. Филимонова проведена беспрецедентная по объёму, новаторская по многим решениям работа, опыт которой, я уверена, будет взят на вооружение другими субъектами РФ. В результате этой работы, в которой принимали самое активное участие представители рязанской научной, культурной, музейной общественности, удалось добиться включения достопримечательного места «Есенинская Русь» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ, внести его границы в государственный кадастр недвижимости.

Теперь, благодаря поручениям Президента В.В. Путина, начинается новый этап работы, который возможен только при участии федеральных структур. Ведь рязанская сторона своевременно, ещё в апреле этого года направила в Госдуму РФ предложения о внесении корректировок в федеральное законодательство, более полугода назад передала проектные материалы в Министерство культуры РФ на государственную историко-культурную экспертизу, не раз обращалась в Федеральную службу судебных приставов с просьбами о поддержке в приведении в нормативное состояние самой диссонансной постройки в Константинове – двухэтажного дома Митиной. Губернатор О.И. Ковалёв неоднократно заявлял, что Рязанская область заинтересована в привлечении внимания Генеральной прокуратуры РФ к попыткам незаконной застройки, выявляемым в ходе постоянного мониторинга территории, осуществляемого Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина и Госинспекцией по охране культурного наследия Рязанской области. К сожалению, существующие противоречия в федеральном законодательстве препятствовали решению целого ряда вопросов, выходивших за пределы компетенции региона.

Скажу нелицеприятную вещь: на мой взгляд, именно промедление с решением многих назревших вопросов со стороны федеральных структур вызвало необходимость вмешательства в ситуацию на самом высоком – президентском – уровне.

Известно, что острота общественной дискуссии вокруг этой проблемы, в том числе в региональных и федеральных СМИ, в Интернете, буквально зашкаливала. В адрес членов рабочей группы со стороны протестных активистов сыпались оскорбительные обвинения в ангажированности, в личной заинтересованности в том, чтобы достопримечательное место «Есенинская Русь» стало механизмом «легитимизации незаконного строительства».

Это было настолько несправедливо, что в рамках «прямой линии» с Президентом в апреле этого года я обратилась к В.В. Путину с просьбой объективно и всесторонне рассмотреть сложившуюся ситуацию. О том, что без поддержки федеральных структур невозможно решить вопросы сохранения заповедных территорий, связанных с жизнью и творчеством великого поэта «всея Руси», говорилось на многих региональных и федеральных площадках. В том числе в ходе Круглого стола, организованного Комиссией по культуре Общественной палаты РФ в ноябре этого года. Ставился вопрос о необходимости федерального участия в этой работе и на Научно-методическом совете при Министерстве культуры РФ.

Поручения главы государства убедительно свидетельствуют о том, что работа по сохранению и развитию территории «Есенинской Руси» велась и ведётся в целом в правильном направлении; на следующем этапе ей необходима более активная и действенная поддержка со стороны федеральных структур, а также их конструктивное взаимодействие с регионом в рамках межведомственной рабочей группы.

Хотела бы от имени рязанской общественности и всех по-настоящему не равнодушных к есенинскому наследию людей поблагодарить Владимира Владимировича Путина за то, что он нашёл время и возможность всесторонне изучить ситуацию и определить приоритеты завершающего этапа работы по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь». Это задача поистине общенационального значения.

О.Е. Воронова,

член Общественной палаты Российской Федерации,

главный редактор журнала «Современное есениноведение»,

доктор филологических наук, профессор,

член Союза писателей России

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