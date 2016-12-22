Директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в Рязанской области Борис Иогансон – о поручениях Президента РФ по развитию и сохранению объекта культурного наследия «Есенинская Русь»

– В настоящее время в регионе проведена огромная работа по созданию объекта культурного наследия «Есенинская Русь», проект подготовлен и находится на рассмотрении в Министерстве культуры РФ. Музей-заповедник С.А. Есенина принимал активное участие в этом процессе. Сейчас мы регулярно проводим мониторинг ситуации в охранной зоне, но несовершенство законодательства пока не позволяет устранять фиксируемые нарушения. Существующие противоречия в федеральном законодательстве, уникальность и масштабность проекта, большое количество вовлеченных структур – все это требует координации на федеральном уровне. И мы уверены, что поручения Президента РФ помогут эффективнее объединять усилия исполнительных органов власти разного уровня, надзорных органов и общественных организаций, ликвидировать пробелы в законодательстве, затрудняющие охрану культурного наследия на территории создаваемого объекта федерального значения, – отметил Борис Иогансон.