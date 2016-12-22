На научно-практической конференции в Доме общественных организаций Рязани говорили о победе советского народа в битве за Москву

Организатором конференции выступило правительство Рязанской области совместно с институтом развития образования. Для участия были приглашены общественные организации Рязани, ученые РГУ, краеведы, представители районов области, оккупированных фашистами осенью и зимой 1941 года.

Рязанский краевед и автор многих благотворительных социальных проектов Арсен Бабурин рассказал об инициативе общественников по увековечению памятных мест в Рязани и ее окрестностях. В канун 75-летия Московской битвы на правом берегу реки Павловки были установлены противотанковые ежи, изготовленные рабочими Рыбновского депо по инициативе регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству». Такие же, только размером поменьше, в этом же самом месте осенью 1941 года обозначали линию обороны, преграждая путь фашистам на Рязань и Москву. Есть еще несколько десятков мест в Рязани, которые общественники хотят сделать мемориальными.

Заведующий отделом истории музея-заповедника «Рязанский кремль» Михаил Урманов поведал о том, как осенью 1941 года музейные экспонаты из кремля было решено вывезти, а помещения музея отдать под госпиталь. Но письма лично Сталину и назначение им специальной комиссии по изучению ситуации спасли тогда Рязанский историко-архитектурный музей, ведь во время эвакуации экспонаты могли бы пострадать или попросту быть уничтоженными.

Скопинцы рассказали в своем выступлении о новых формах работы с молодежью по патриотическому воспитанию. По мнению руководителя регионального штаба

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» генерал-майора Михаила Невдаха, что участников войны остается все меньше и основной аудиторией на подобных конференциях должно быть подрастающее поколение, которое пока еще может узнать правду о войне из первых уст.