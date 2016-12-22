В Рязани состоится концерт «ангельской» фортепианной музыки

Шведский музыкант Адам Эвальд выступит со специальной зимней программой Magic December Show в кафе «Фонтан». В программе – романтичные лирические композиции под фортепиано. Для артиста это будет второй концерт в Рязани – предыдущий он давал год назад.

Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «ВКонтакте» и Facebook, а также в группе кафе «Фонтан» в «Одноклассниках». Концерт начнется в 20.00. Забронировать места можно на сайте кафе или по телефону 96-36-04 (с 12 до 22 часов).

Адам Эвальд – основоположник жанра chamber pop (камерный поп) по версии европейских критиков. За 2014 год Адам выступил более 180 раз – в частности, в Китае, Японии, Бразилии, Мексике, а также множество раз давал концерты в Европе. Особенности выступлений Эвальда – пронзительный вокал, самоирония и диалог со зрителями.

Фото пресс-службы кафе «Фонтан»