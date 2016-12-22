Губернатор Олег Ковалев поставил задачу разобраться в ситуации, в которой оказались жители общежития г. Рязани

6 декабря на заседании правительства области глава региона Олег Ковалев поставил задачу разобраться в ситуации с отключением газа в одном из рязанских общежитий

По имеющейся информации, в результате проверки оборудования в общежитии на улице Высоковольтной в Рязани был отключен газ, поскольку газовые плиты не соответствуют требованиям безопасности. По словам губернатора, очень важно, что проверки газового оборудования проводятся и своевременно выявляются нарушения. Но в ситуации, подобной той, в которой оказались жители общежития, важно, применяя законные меры, не оставлять людей с проблемой один на один. Это, в первую очередь, задача управляющей компании и муниципальной власти. «Люди не должны страдать. Им нужно помочь в решении вопросов. Если нужно, к этой работе должны подключиться министерство ТЭК и ЖКХ региона и Госжилинспекция», – подчеркнул глава региона. Губернатор заявил о необходимости разобраться в ситуации с отключением газа в общежитии на улице Высоковольтной и оперативно принять все необходимые меры для решения проблемы.

Источник: сайт правительства Рязанской области