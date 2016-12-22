В Рязанской области пройдет открытый научно-практический семинар «Имение Л.И. Кашиной в историко-бытовых условиях начала ХХ века»

Как сообщает портал vezdekultura, семинар пройдет в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина 9 декабря. Основной темой обсуждения станет семейный уклад жизни последней константиновской помещицы Лидии Кашиной: усадебный быт, занятия и увлечения домочадцев, именитые гости. Сотрудники музея-заповедника расскажут о нововведениях, которые будут касаться экспозиции Музея поэмы «Анна Снегина» в усадебном доме и о представленных там экспонатах. Участники семинара больше узнают о жизни семьи Кашиных в Константинове во время Первой мировой войны, а также познакомятся с новыми научными публикациями.

Семинар пройдёт в научно-культурном центре музея-заповедника С.А. Есенина.