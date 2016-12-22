В первенстве Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов наиболее яркую игру демонстрирует «Атрон»

В последних матчах предварительной стадии соревнований команды сыграли так: «Иномарка-62» – «Приток» – 1:5, «Атрон» – «Апатит» – 6:0, «Автоимпорт» – «Спецкомплект» – 16:5, «Ока» – «ТЭР» – 5:1, «Ново-Рязанская ТЭЦ» – «Спецкомплект» – 6:2. Промежуточный финиш позади, в ближайшую субботу возьмет старт турнир плей-офф: проигравший будет выбывать из борьбы. Состоятся четыре поединка 1/8 финала, начало двух первых – в 10.00, вторых – в 11.0. 11 декабря будут проведены четвертьфинальные поединки, начало первых – в 13.00.

Наиболее яркую игру на турнире демонстрирует «Атрон», и это неудивительно, ведь в его состав входят футболисты, в свое время поигравшие на самом высоком уровне – вплоть до команд мастеров – Дмитрий Аксенов, Вячеслав Вепринцев, Юрий Михайлов и другие. А душа команды – ее капитан, президент Рязанского регионального футбольного союза и ФК «Рязань» Дмитрий Малахов.

Напомним, ветеранский турнир проходит в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», вход для болельщиков – свободный.