На традиционном в Рязанской области турнире любителей футбола (ТТЛФ) лидеры демонстрируют высокий класс игры

Перед очередным туром в Суперлиге, в самом престижном дивизионе, без потерь шли «Мэдисон», «Ново-Рязанская ТЭЦ-Ока», «Заря», «Автоимпорт» и «Барс Супермаркеты». В высшем дивизионе одни победы в активе «ГК БАРС», «Сбербанка», «Green House» и «Авангарда», в первом – у команд «Две совы», «Ново-Рязанской ТЭЦ», «Соколовка», «ГРПЗ», во втором, самом массовом дивизионе (на старт вышли 42 команды), уверенно лидируют «Огастус», «Мурмино», «Эверест», «Компания Апельсин», «Академия», «Русичи», «ОКБ Спектр», «Дашки» и «Меркурий». В женском турнире впереди идут «Сбербанк» и Катрапс».

В очередной игровой день победный ход к пьедесталу продолжили «Мэдисон», «Ново-Рязанская ТЭЦ-Ока», «Автоимпорт» и «БАРС Супермаркеты», переигравшие, соответственно, команды «ЖелДор» (4:2), «РНД» (3:1), «МФК Азард групп» (4:1) и «МФК Нефтеторг» (3:1).

Игры следующего тура состоятся 10 декабря. Начало первых матчей – в 12.00. Напомним, традиционный турнир любителей футбола (ТТЛФ) проводится в Рязани, на стадионе «Спартак», информационным партнером соревнований выступает газета «Рязанские ведомости».