В чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились участники турнира плей-офф

На финише предварительного турнира матчи завершились так: «Спартак-Фан» – «МГСА» – 18:4, «Аэропорт-98» – «Александро-Невкий» – 4:6, «ДЮСШ Фаворит» – «Нива» – 0:5, «ГРПЗ» – «Юнион» – 3:4, «Александро-Невский» – Спартак-Фан» – 6:20, «МГСА» – «Успенские дали» – 3:7, «Интерьерный вопрос» – «ДЮСШ Фаворит» – 5:2, «Езиды» – «Автоимпорт» – 3:2, «Нефтеторг» – «Вятич» – 0:4, «Доступно жилье» – «Юнион» – 4:2, «Нива» – «АМКА» – 1:3.

В ближайшее воскресенье, 11 декабря, состоятся поединки 1/8 финала. В Сасове, в ФСК «Планета спорта», играют «АМКА» и «Касимов» (начало – в 12.00), «Нива и «Цна» (13.00), «Планета спорта» и «Вятич» (14.00), «СЛУГА» и «Интерьерный вопрос» (15.00), в физкультурно-спортивном комплексе «Александро-Невский встречаются «Спартак-Фан» и «Юнион» (15.00), «Автоимпорт» и «МГСА» (16.00), «Успенские дали» и «Доступное жилье» (17.00), «Езиды» и «Александро-Невский» (18.00).

Четвертьфиналы будут проведены 17 декабря, полуфинальные матчи – на следующий день, поединок за третье место и главный финал – 25 декабря. Все встречи состоятся в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон».