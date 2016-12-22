Сколько жителей Рязанской области нуждаются в социальных услугах

Сайт регионального ведомства публикует итоги ежегодного мониторинга нуждаемости граждан в социальном обслуживании. Всего в этом году специалисты обследовали 1100 населенных пунктов, в том числе и те, в которых нет регулярного транспортного сообщения, это вдвое больше, чем в прошлом году. 1330 гражданам специалисты оказали социальные услуги, это, в том числе, социальное обслуживание на дому, срочные социальные услуги и услуги в стационарных условиях комплексных центров.

Почти 5,5 тысячи человек получили информацию о порядке и условиях социального обслуживания.

Подробную информацию о принятии граждан на соцобслуживание можно получить по единому социальному телефону-8 (4912)-513-600 или в комплексном центре социального обслуживания по месту жительства.