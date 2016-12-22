При правительстве РФ создадут межведомственную рабочую группу по сохранению и развитию объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь»

6 декабря на заседании правительства области губернатор Олег Ковалев проинформировал собравшихся о предстоящей работе по исполнению перечня поручений Президента РФ В.В. Путина по вопросам сохранения и развития объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь».

По словам главы региона, в соответствии с поручениями Президента РФ В.В. Путина при правительстве РФ будет сформирована межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители федеральной и региональной власти, научного сообщества и общественности. Это позволит объединить и координировать усилия всех сторон, заинтересованных в сохранении федерального объекта культурного наследия «Есенинская Русь». «Регионом сегодня проведена большая работа в этом направлении, но есть вопросы, которые решаются на стыке федеральной компетенции и региональной компетенции. Это, возможно, даже корректировка законодательства и ряд других решений, которые должны приниматься совместно», – отметил губернатор. По словам Олега Ковалева, перечень поручений Президента РФ В.В. Путина дает реальную возможность в короткие сроки завершить в полном объеме работу по созданию и развитию достопримечательного места «Есенинская Русь».

Кроме того, создание межведомственной рабочей группы, сформированной по поручению Президента РФ В.В. Путина, позволит активизировать работу по внесению изменений в правила землепользования и застройки охраняемых территорий. «Органами местного самоуправления Рыбновского района уже ведется работа в этом направлении. Теперь усилия будут объединены, что позволит выполнить эту работу быстро и качественно. Это важно и для сохранения объекта культурного наследия, и для людей, которые живут на этих территориях, – подчеркнул губернатор. – Безусловно, работа по созданию достопримечательного места сложна тем, что в ней используется совершенно новый подход, прецедента которому в России еще не было».

По словам Олега Ковалева, необходимо незамедлительно провести заседание Комиссии по сохранению объектов культурного наследия по вопросам реализации поручений Президента РФ В.В. Путина и внести предложения для рассмотрения на федеральном уровне. Курировать работу по развитию достопримечательного места губернатор поручил вице-губернатору Сергею Филимонову.

Источник: сайт правительства Рязанской области