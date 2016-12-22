Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов принял участие в совместном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и Общественного совета при МЧС России

В селекторном заседании, которое провел министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков, участвовали руководители федеральных и региональных министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов власти, предприятий энергетического комплекса. В рамках заседания речь шла об обеспечения безопасности населения и устойчивой работы систем жизнеобеспечения в период предстоящих новогодних праздников. Владимир Пучков отметил, в частности, необходимость активизации работы с людьми, в том числе по вопросам соблюдения правил безопасного поведения во время отдыха на природе, включая водоемы. Кроме того, на заседании обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения безопасности объектов с круглосуточным пребыванием людей и топливно-энергетического комплекса. Владимир Пучков отметил, что режим повышенной готовности в дни новогодних праздников необходимо расширить по времени. Спасатели должны начать жить «в особом периоде» с 25 декабря по 15 января, активизировать в эти дни разъяснительную работу с людьми, обеспечить их безопасность.