В Рязанской области снизилось количество ДТП

На заседание комиссии по безопасности дорожного движения при региональном правительстве подвели итоги года

Заседание провел губернатор Олег Ковалев. В работе приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, представители правоохранительных органов. Открывая заседание, губернатор Олег Ковалев отметил, что в этом году была проведена серьезная работа по решению важных вопросов, связанных со снижением аварийности, обеспечением безопасности дорожного движения, в частности, совершенствованием дорожно-транспортной инфраструктуры, улучшением состояния автодорог, в том числе региональных, межмуниципальных и муниципальных.

Глава региона отметил, что по итогам 10 месяцев текущего года наметилась положительная тенденция в снижении аварийности. «За этот период зарегистрировано 1459 ДТП, что на 16,7% меньше уровня прошлого года. На 9,6% снизилось количество погибших и на 13,9% – пострадавших. На 13,5% уменьшилось число ДТП с участием несовершеннолетних, – подчеркнул Олег Ковалев. – Это позитивная динамика и ее удалось достичь, в том числе, за счет внедрения системы фото-видеофиксации, улучшения качества дорог, установки тросовых ограждений, ряда других мер. Но это только начало работы и ее мы будем активно продолжать».

Особое внимание участники заседания уделили вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. По словам губернатора Олега Ковалева, задача комиссии состоит в том, чтобы продолжать выстраивать четкую систему межведомственного взаимодействия в этом направлении.

«Нужно активно продолжать работу по воспитанию у детей законопослушного поведения на автодорогах и улицах. В этой работе особая роль отводится школе и семье, – подчеркнул глава региона. – Кроме того, необходимо уделять повышенное внимание обеспечению всех мер безопасности при транспортировке детей, в том числе тщательно проверять исправность автотранспорта, его обустройство, строго контролировать соответствие требованиям квалификации водителей и состояние их здоровья перед выездами». По словам губернатора, необходимо продолжить работу по обустройству современных пешеходных переходов, в первую очередь, рядом с образовательными учреждениями.

В ходе заседания состоялось обсуждение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей в период зимних каникул. Кроме того, были рассмотрены результаты реализации в 2016 году подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» госпрограммы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы».

Источник: сайт правительства Рязанской области