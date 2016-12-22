Губернатор Олег Ковалев Рязанской области провел встречу с главой администрации города Сасово Евгенией Рубцовой

6 декабря губернатор Олег Ковалев провел рабочую встречу с Евгенией Рубцовой, которая была вновь избрана депутатским корпусом Сасовской городской Думы на должность главы администрации муниципального образования - городской округ город Сасово.

Олег Ковалев поздравил Евгению Рубцову с избранием и отметил, что это результат ее ежедневной работы в интересах жителей города. По словам главы региона, за время ее руководства в муниципальном образовании произошло много позитивных изменений.

Губернатор отметил, что среди приоритетных направлений, как для региональных, так и для муниципальных органов власти сегодня – сохранение и преумножение человеческого капитала, развитие экономического потенциала, социальной инфраструктуры, в том числе системы образования и здравоохранения. По словам главы региона, при решении ключевых для города вопросов всегда необходимо опираться на мнение жителей. «Нужно учитывать мнение гражданского общества, – подчеркнул Олег Ковалев. – Очень важно, чтобы решения принимались объективно, справедливо и на благо людей».

В свою очередь, Евгения Рубцова поблагодарила губернатора за поддержку. «Мы будем продолжать работать в тесном взаимодействии с региональной властью и общественностью. Слышать мнение людей, своевременно реагировать и помогать им – наша основная задача», – отметила Евгения Рубцова.

Источник: сайт правительства Рязанской области