Широка народная душа

Фольклор и современные ритмы на одной сцене

Любительское художественное творчество во всем многообразии. Свои самые удачные номера показали на сцене Дворца молодежи лучшие народные любительские коллективы области. Зрители, пришедшие на гала-концерт «Во славу земли рязанской», увидели, чем живет народная культура муниципальных образований, далеких сел и деревень. А поводом для выступлений послужила знаменательная дата – 75-летие основания областного научно-методического центра народного творчества.

Настоящая сокровищница самобытной культуры – в области действуют 172 народных любительских коллектива: музыкальные, вокальные, хореографические, театральные, фольклорные, кино – и видеообъединения… Все они стараются сохранить народную память.

– Приходит время, когда каждый из нас задается вопросом: кто мы и откуда? Точнее, глубже, эмоциональнее, чем рассказывают об этом творческие коллективы области, на него, пожалуй, и не ответишь. Эти люди хранят по зову сердца русские культурные традиции, и мы выражаем им признательность за эту ответственную миссию, – сказал министр культуры и туризма области Виталий Попов, поздравляя ОНМЦ с знаменательной датой. Приветственный адрес от секретаря партии «Единая Россия» А.В. Фомина торжественно передала директору центра народного творчества Елене Шаповской руководитель общественной приемной Д.А. Медведева Татьяна Панфилова.

«Народная культура. Избранное» – примерно так можно было охарактеризовать большой концерт, в котором приняли участие около двух десятков самых известных коллективов художественной самодеятельности области. Танцы, отрывки из театрализованных представлений и – громкие овации полного зала Дворца молодежи. У каждого коллектива уже сложилась богатая концертная биография. Одно только перечисление их наград перед выходом на сцену заняло немало времени. Некоторые творческие объединения встречались с публикой уже в новом качестве. Как, например, театр костюма «Кокетка» Подвязьевского Дома культуры Рязанского района, ставший недавно «Заслуженным коллективом народного творчества». В коллекции костюмов «Старое – новое» сошлись фольклорные мотивы и ритмы современности. И это стало своеобразным символом праздника. Молодежи близко все то, то сохранило поколение бабушек и дедушек, и это становится источником вдохновения и художественного осмысления для наших юных современников.

Выступил на концерте и ансамбль русской народной песни «Рязаночка» МКЦ г. Рязани, в котором когда-то пела Елена Шаповская, ныне возглавляющая центр народного творчества. Создавался он в нелегкие для нашей страны времена – в 1941 году. Даже во время войны внимание к культуре не ослабевало. Народное творчество было важной частью культурного фронта, где укреплялся дух нации.

В зале собралось немало зрителей, чье детство пришлось на годы войны. Один из них – Николай Анитов – поведал, что до сих пор помнит тот восторг, который произвела на него сказка «Снежная королева» на сцене Центра народного творчества в 1947 году. «А сейчас я понимаю, что сказка для меня продолжается», – сказал «зритель в девятом ряду». Ему, как надежному другу центра, вручила благодарственное письмо и приз Елена Шаповская.

Наградами были отмечены лучшие информационные партнеры центра, среди них – газета «Рязанские ведомости».