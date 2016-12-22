Детский мир для взрослых глаз

Открылась выставка участников конкурса «Мы рисуем счастье»

«Если душа человека жаждет Чуда – сделай для него Чудо. Новая душа будет у него, и новая – у тебя» – это высказывание Александра Грина стало девизом конкурса «Мы рисуем счастье».

Он был организован кафедрой психологии личности, специальной психологии и коррекционной педагогики Института психологии, педагогики и социальной работы РГУ имени С.А. Есенина в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего, с онкологическими заболеваниями. Свой вклад в подготовку конкурса внесли Совет психологов Главного управления ЗАГС Рязанской области, комплексный центр социального обслуживания «Семья», Рязанская епархия, информационное агентство «МедиаРязань».

Татьяна Беспалова, исполняющая обязанности заведующего кафедрой, обратила внимание на особую цель акции:

– Давайте будем помнить, что у рисунков есть высокое назначение. Дети, создавая эти работы, вкладывали в них частичку себя, своего света. Это – посыл к тем, кто особенно нуждается во внимании, к детям, проходящим лечение от тяжелых заболеваний.

В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов, общеобразовательных и творческих школ, социального центра «Семья», а также дети, проходящие лечение в областной клинической больнице имени Н.В. Дмитриевой. Всего на конкурс было представлено 676 работ. Конкурс проводился по трем возрастным категориям.

В первой возрастной группе – от 3 до 6 лет организаторы отметили работы Ульяны Шелухиной (детский центр «Муравейник»), Даниила Комарова (ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой), Саши Климушкина (КЦСОН «Семья»), Кати Жулидовой (детский сад № 128).

Во второй группе – от 7 до 12 лет победили работы Валерии Савиновой (школа № 72 г. Рязани), Валерии Лаврентьевой (ЦДТ «Октябрьский»), Лизы Тригубенко (центр развития ребенка «Листопад»), Сони Быкасовой (изостудия «Кораблик» МКЦ г. Рязани). В третьей возрастной группе, в которой подростки от 13 до 16 лет, наградили Диану Давыдкину (МБУ ДО «МУЦ»), Настю Славинскую (школа №17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова), Андрея Цепляева (МБУ ДО «МУЦ»). Детям вручили подарки и памятные дипломы.

– Рисунок для ребенка имеет огромное значение, – говорит заместитель директора по воспитательной работе Института психологии, педагогики и социальной работы РГУ имени С.А. Есенина Светлана Алентикова. – Это не просто эстетическое удовольствие, это – средство выражения его духовного мира. Все, чего он боится, чему радуется, можно понять из детского рисунка – он очень информативен. Это как сообщение для родителей. Будьте внимательны к тому, что создают ваши дети.

Многие дети затронули очень глубокие, взрослые темы в своих рисунках. Например, Лера Савинова, представляя гостям свою работу, рассказала:

– Я изобразила мальчика, который исцелился. Он раньше болел, не мог ходить, а сейчас здоров, поэтому счастлив. А девочка ему помогла встать на ноги.

Лера Лавреньева делится своим видением счастья:

– Я считаю, что на земле должен быть мир. Пусть никто не страдает на страшных непонятных войнах. Мир – это правильно, это счастье.

А для Сони Быкасовой главное – помогать братьям нашим меньшим:

– Для меня счастье – это заботиться о животных. Я нарисовала двух собачек, которым нашли любящую семью, и теперь они счастливы.

Организаторам важно было показать взрослым, что счастье для ребенка – это не дорогие игрушки и гаджеты. Это такие незамысловатые, но очень важные вещи, как ужин в кругу семьи, совместное наблюдение за природой, признание в любви, возможность погладить пушистого кота, здоровье и улыбки родных.

Теперь одна из стен ТРЦ «Малина» пестрит яркими красками детского счастья.

Элина Хадеева