Спортивный курьер

Награды всех достоинств

На открытом Кубке России по плаванию в категории «Мастерс» отличились представители рязанского клуба ветеранов «Мещера».

Не перестает удивлять Герман Аблам, выступавший в самой старшей возрастной группе (85-89 лет) – он завоевал «золото» на дистанции 100 метров вольным стилем и «серебро» на кролевом «полтиннике». Настоящим королем брасса стал Олег Ершов, сделавший золотой хет-трик – рязанец победил на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Юрий Попов в этой же дисциплине выиграл «золото» в заплыве 200 метров и «бронзу» на 100 м. Алина Ананьина в плавании на спине добыла «серебро» на 200 и «бронзу» на 100 метров. Брассистка Екатерина Глебовская стала серебряной призеркой на дистанции 100 метров и бронзовой – на 50 м.

И задачи на завтра

Сегодня в Рязани, в конференц-зале стадиона «Спартак», руководство «Рязани-ВДВ» проведет брифинг, посвященный итогам сезона-2016. В нем примут участие директор женского футбольного клуба Роза Ярайкина, главный тренер «бронзовых» призерок чемпионата России Константин Климашин и наставник команд девочек, победительниц первенства «Черноземье» Владимир Спиридонов. На встрече будут подведены итоги выступлению наших дружин во всероссийских соревнованиях, затронуты перспективы развития женского футбола в России и рязанском регионе в частности. Начало брифинга – в 14.00. Приглашаются представители рязанских СМИ. Подтвердить участие в пресс-конференции можно, обратившись в пресс-службу ЖФК «Рязань-ВДВ» mimis-1978@yandex.ru или по телефону 8-960-570-78-88.

Для дебюта – неплохо

Стартовал чемпионат России по футзалу среди клубов Суперлиги. В нем впервые принимает участие рязанский коллектив – «Езиды». Дружине нет и года, но она уже с хорошей стороны зарекомендовала себя на областной арене, успешно дебютировала на всероссийской. В розыгрыше Кубка России рязанцы победили столичный «МВА» (17:1), разошлись миром с еще одной московской командой «Торпедо-МАМИ» (2:2).

На старт чемпионата России вышли «Волга» (Саратов), ФК «Егорьевск», «Торпедо-МАМИ» (Москва), «Волна» из Санкт-Петербурга, столичный «Спартак», «МВА» (Москва), «Спарта» (Люберцы), «Факел» и «Езиды». Победитель розыгрыша получит путевку в Лигу чемпионов УЕФС. Соревнования стартовали в подмосковной Ивантеевке. «Торпедо-МАМИ» и «Спартак» обыграли «МВА», «Факел» и возглавили турнирную таблицу. Во втором туре команды были разбиты на тройки. Игры одной из них – с участием саратовской «Волги» и ФК «Егорьевск» – принимали «Езиды». Матчи прошли в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон». В первом поединке рязанцы нанесли поражение футболистам из Егорьевска (5:3), во втором уступили «Волге» (0:2). В заключительный день «Егорьевск» и «Волга» сыграли вничью – 1:1. В итоге саратовская команда выиграла турнир, «Езиды» отстав на одно очко, заняли второе место. Для дебюта это, конечно же, неплохой результат.