Спортивный курьер

Областная общественно-политическая газета
20:53 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Рязанская облдума завершила осеннюю сессию В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Рязани для «Театральной России» ищут новое место Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Рязани отметили День энергетика С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеВ Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий В Рязани сгорел автомобиль
Главная страница / Новости Рязани и области
07.12.2016
Просмотров: 413
№228 (5269) |
Четвёртая полоса
Спорт
Версия для печати

Спортивный курьер

Награды всех достоинств

На открытом Кубке России по плаванию в категории «Мастерс» отличились представители рязанского клуба ветеранов «Мещера».

Не перестает удивлять Герман Аблам, выступавший в самой старшей возрастной группе (85-89 лет) – он завоевал «золото» на дистанции 100 метров вольным стилем и «серебро» на кролевом «полтиннике». Настоящим королем брасса стал Олег Ершов, сделавший золотой хет-трик – рязанец победил на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Юрий Попов в этой же дисциплине выиграл «золото» в заплыве 200 метров и «бронзу» на 100 м. Алина Ананьина в плавании на спине добыла «серебро» на 200 и «бронзу» на 100 метров. Брассистка Екатерина Глебовская стала серебряной призеркой на дистанции 100 метров и бронзовой – на 50 м.

И задачи на завтра

Сегодня в Рязани, в конференц-зале стадиона «Спартак», руководство «Рязани-ВДВ» проведет брифинг, посвященный итогам сезона-2016. В нем примут участие директор женского футбольного клуба Роза Ярайкина, главный тренер «бронзовых» призерок чемпионата России Константин Климашин и наставник команд девочек, победительниц первенства «Черноземье» Владимир Спиридонов. На встрече будут подведены итоги выступлению наших дружин во всероссийских соревнованиях, затронуты перспективы развития женского футбола в России и рязанском регионе в частности. Начало брифинга – в 14.00. Приглашаются представители рязанских СМИ. Подтвердить участие в пресс-конференции можно, обратившись в пресс-службу ЖФК «Рязань-ВДВ» mimis-1978@yandex.ru или по телефону 8-960-570-78-88.

Для дебюта – неплохо

Стартовал чемпионат России по футзалу среди клубов Суперлиги. В нем впервые принимает участие рязанский коллектив – «Езиды». Дружине нет и года, но она уже с хорошей стороны зарекомендовала себя на областной арене, успешно дебютировала на всероссийской. В розыгрыше Кубка России рязанцы победили столичный «МВА» (17:1), разошлись миром с еще одной московской командой «Торпедо-МАМИ» (2:2).

На старт чемпионата России вышли «Волга» (Саратов), ФК «Егорьевск», «Торпедо-МАМИ» (Москва), «Волна» из Санкт-Петербурга, столичный «Спартак», «МВА» (Москва), «Спарта» (Люберцы), «Факел» и «Езиды». Победитель розыгрыша получит путевку в Лигу чемпионов УЕФС. Соревнования стартовали в подмосковной Ивантеевке. «Торпедо-МАМИ» и «Спартак» обыграли «МВА», «Факел» и возглавили турнирную таблицу. Во втором туре команды были разбиты на тройки. Игры одной из них – с участием саратовской «Волги» и ФК «Егорьевск» – принимали «Езиды». Матчи прошли в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон». В первом поединке рязанцы нанесли поражение футболистам из Егорьевска (5:3), во втором уступили «Волге» (0:2). В заключительный день «Егорьевск» и «Волга» сыграли вничью – 1:1. В итоге саратовская команда выиграла турнир, «Езиды» отстав на одно очко, заняли второе место. Для дебюта это, конечно же, неплохой результат.

Статья опубликована в номере 228 (5269) от 07 декабря 2016 года
Детский мир для взрослых глаз
Открылась выставка участников конкурса «Мы рисуем счастье»
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Новый этап работы
Актуально
Объединение усилий
позволит сохранить и развить объект культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Свежий взгляд
В Рязанской области выбрали лучших молодых педагогов «Не так важна сама победа, как тот путь, который ты проходишь, идя к ней!» – сказала победительница областного конкурса «Педагогический дебют – 2016».
Елена Серебрякова
Общество
Внимание – социальной сфере
На заседании правительства области обсудили связанные с ней вопросы
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Поборемся со стихией
На заседании правительства глава региона поручил усилить оперативное взаимодействие профильных служб, чтобы минимизировать последствия непогоды
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Жильцы страдать не должны
На заседании правительства области глава региона Олег Ковалев поставил задачу разобраться в ситуации с отключением газа в общежитии в г. Рязани
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Праздники без происшествий
Вице-губернатор Сергей Филимонов принял участие в совместном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и Общественного совета при МЧС России
Михаил Скрипников
Общество
Тенденция – положительная,
но это не повод для успокоенности
По материалам официального сайта Правительства области
Вести районов
Вести районов
Общество
Музей… в чемодане
Юные читатели познакомились с экспонатами времен Великой Отечественной войны
Дата
За Москву!
Три четверти века прошло с той тревожной поры, и еще живы участники битвы за нашу столицу, живы и дети войны, которые помнят грозные дни декабря сорок первого
Владимир Хомяков
Авторская колонка
Мы сами – народ!
Татьяна Банникова
Культура
Широка народная душа
Фольклор и современные ритмы на одной сцене
Димитрий Соколов
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru