Город воинской доблести

В ночь с 6 на 7 декабря 1941 года воины 10-й армии генерала Ф.И. Голикова в результате ожесточенного боя выбили из Михайлова немецко-фашистских захватчиков

Одним из первых в освобожденный город приехал военный корреспондент «Красной звезды» Константин Симонов.

К тому времени он уже был автором многих известных стихотворений, особенно красноармейцам полюбилось его «Жди меня, и я вернусь». Впечатления о заснеженном военном Михайлове военкор «Красной звезды» отразил в очерке «Дорога на Запад». Весь мир узнал, что наш древний город стал символом победоносного наступления Красной Армии и началом разгрома немецкого вермахта. В ночь с 6 на 7 декабря, писал Константин Симонов, была яростная штурмовая атака. Очевидцы рассказывали ему, как фашисты, едва услышав на востоке громкую канонаду, в панике выбегали в одних подштанниках, вскакивали в отъезжающие автофургоны, на ходу бросая военное снаряжение. Впоследствии насчитали 135 грузовых, 20 легковых автомашин, 100 мотоциклов, 25 броневиков, 5 тракторов, 30 орудий, 23 пулемета, 4 рации, 3 вагона боеприпасов и эшелон с авиабомбами.

Уже не раз бывало, когда орды завоевателей разбивались под стенами Михайлова. Не по зубам оказался он татарским ханам, польским интервентам, фашистским захватчикам. Не случайно же Михайлов был задуман Иваном Грозным как неприступная военная твердыня, заслонявшая собой Московское государство. Царь повелел построить его между рязанскими и тульскими крепостями – Шацком, Ряжском, Епифанью и Богородицком. «Старинные русские города, названия которых записаны еще в летописях времен татарского нашествия, – отметил Константин Симонов. – Старая родная русская земля – сердце России».

Далеко забрались танковые вражеские полчища в том суровом сорок первом году. Рвались они к сердцу нашей Родины. Казалось им: еще чуть-чуть – и вот она, Москва! Да видно ничего не знали их хваленые стратеги о героическом прошлом нашего народа. Не учли они духа русских людей, их отваги и храбрости, их готовности к самопожертвованию во имя любимой Родины. О славных боевых традициях рязанцев свидетельствует недавно найденный в центре Михайлова защитный шлем русичей XIII-XIV веков. Этим летом при строительных работах его случайно обнаружили на глубине чуть более полутора метров и передали в дар Михайловскому историческому музею. В зияющей пробоине на правой височной стороне сохранился застрявший железный наконечник татарской стрелы. И еще были интересные находки: местный житель, пожелавший остаться неизвестным, выкапывая траншею под фундамент стоящегося дома, нашел три чугунных ядра и довольно-таки впечатляющий фрагмент русского щита.

А может, действительно Михайлов оберегает от злых темных сил его небесный покровитель, святой Архистратиг Архангел Михаил? Поэтому недруги обходят наш город стороной, а если и захватывают, то навечно остаются в его земле. «Михайлов, – вспоминал Константин Симонов позднее, – стал для меня первым и явным свидетельством разгрома немцев». Писатель постоянно задавался вопросом, почему это могло произойти именно в небольшом провинциальном городке? Он часто размышлял на эту тему, о чем говорят его многочисленные записи в дневниках и мемуарах. Летом семьдесят второго года Константину Симонову еще раз довелось побывать в нашем городе. Тогда совсем еще юный паренек Анатолий Мерзлов совершил свой немеркнущий подвиг: ценою собственной жизни он вывел горящий трактор с хлебного поля. Газета «Комсомольская правда» опубликовала симоновский очерк «В свои восемнадцать лет», посвященный подвигу «огненного тракториста».

Интересно героическое прошлое михайловского края. Его историей заинтересовались ученики рязанской школы №64. Они, по словам директора Е.Н. Рожновой, после неоднократных экспедиционных поездок по Михайловскому району разработали культурно-исторический проект «Славянская культура». В середине ноября у нас побывали путятинские юнармейцы, бойцы отряда имени В.Т. Алексухина, летчика, Героя Советского Союза. Возле села Поярково, где находится знаменитая мемориальная стела, – грозный русский штык, устремленный на запад, их встретили михайловские школьники-волонтеры. Отсюда, объяснили они, началось победоносное наступление. Гости осмотрели его, затем посетили городские мемориальные комплексы, минутой молчания почтили память павших советских воинов. Им показали места боев, рассказали о подвиге командира 1113-го стрелового полка майора А.П. Воеводина, именем которого названа одна из центральных городских улиц. Юнармейцы знали, что 128 воинов этого полка, отличившиеся при освобождении нашего города, были удостоены правительственных наград.

Экскурсия продолжилась в Михайловском историческом музее, где их ждали юнармейцы отряда «Спартак». Ребята провели соревнования по сборке и разборке автомата. Участвовали все – и парни, и девчата. В зале Воинской славы им показали оружие военных лет, фронтовые ордена и медали, рассказали о подвигах десяти Героев Советского Союза, уроженцев Михайловского района. Путятинские юнармейцы в свою очередь подготовили сообщение о Герое Советского Союза, прославленном советском летчике Василии Алексеевиче Алексухине. «Поездка по местам боевой славы Михайловского района – подытожил их преподаватель ОБЖ Г.Л. Баштак, – ребятам запомнится надолго. Большое впечатление на ребят произвел рассказ экскурсовода о подвиге курсантов Владимирского пехотного училища, которые ценой своей жизни провели разведку боем и определили огневые точки противника. Мы побывали в селе Хавертово, на месте их гибели, и от имени жителей Путятинского района возложили цветы к подножию памятного обелиска, на котором выгравированы имена героев.

Александр Федосеев

г. Михайлов