Юные читатели познакомились с экспонатами времен Великой Отечественной войны

В областную детскую библиотеку пришли необычные гости. Галина Анатольевна Артемьева из школы № 40 вместе со своими учениками-помощниками принесла читателям «Музей в чемодане».

Юные хранители музея открыли свой необычный саквояж и показали гостям библиотеки уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны, находящиеся в фонде школьного музея.

Экскурсоводы рассказали о жестокой битве под Москвой и о том, каким тогда было обмундирование советских воинов. У каждого солдата было оружие, боеприпасы, гранаты, капсула с личными данными. Еще они носили с собой железную кружку и алюминиевую ложку для обеда.

У всех воинов был санитарный индивидуальный пакет, внутри которого лежали бинт и вата, с их помощью солдат мог в любой момент перевязать себе и товарищу легкую рану.

Следующий экспонат – сумка-планшет. Советские офицеры носили в нем бумаги, карты, документы, карандаши, ручки. Ребята с удивлением узнали, что немецкие солдаты использовали для письма перьевые ручки. Советские солдаты писали простыми или химическими карандашами, что было гораздо удобнее в боевых условиях.

Детям показали подлин­ные письма с фронта и научили их складывать письма в треугольники. Тематическая экскурсия о великой битве под Москвой никого не оставила равнодушным.

По материалам ЦЭСДБ г. Рязани